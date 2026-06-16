Netflix и DreamWorks Animation поделились новыми кадрами грядущих премьер

Как же приятно узнавать о новых интересных проектах, которые вот-вот порадуют зрителей яркой анимацией и необычным сюжетом. А ещё приятнее приоткрывать завесу тайны и рассматривать кадры будущих премьер. Предлагаем ознакомиться с новинками от студий Netflix и DreamWorks Animation вместе с Тлум.Ру.

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Фея Лилит и Золушка Золушка

Студия Netflix готовится презентовать анимационный фильм, раскрывающий историю сводной сестры Золушки. Картина получит название «Сводные» и перевернёт знакомый многим с детсва сюжет с ног на голову, о чём мы ранее писали в своей статье.

Также интересными кадрами поделилась студия DreamWorks Animation, показав несколько красочных моментов из мультфильма «Остров забвения».Действие анимационной картины разворачивается в 1990-х. Две подруги Джо и Раисса заканчивают школу, но их дружбу омрачает скорый отъезд одной из девочек в США на учёбу. На прощальной вечеринке они случайно открывают портал в мир филиппинских чудовищ — оборотней, демонов и ведьм. В этом измерении воспоминания о родном мире тают с каждой минутой. Чтобы вернуться домой, девушкам придётся пройти испытание, которое проверит их связь на прочность.

Авторами сценария стали Джоэл Кроуфорд и Януэль Меркадо. Они познакомились ещё во время работы над мультфильмом «Кунг-фу Панда 2», а позже сотрудничали над проектом «Кот в сапогах: Последнее желание». По признанию создателей, замысел «Острова забвения» родился из их собственных дружеских отношений.