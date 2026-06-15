О чем фильм «Ночной рейс в один конец»

Показанный на фестивале в Каннах вне конкурса режиссерский дебют Джона Траволты с двухэтажным названием Propeller: One-Way Night Coach ("Пропеллер: ночной рейс в один конец") критики мира приняли с уважительным снисхождением. Мол, весьма мило, но это не кино: что взять с актера-певца, который в 72 года решил взяться за режиссуру, чтобы рассказать о впечатлениях своего детства, - слышится в интонации рецензий.

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В который уже раз замечаю своеобразное понимание взыскательными критиками природы искусства, которое они анализируют со снобистских позиций: нужно, чтобы обязательно были поиски нового языка, что-то доселе невиданное. А тут из раритетных свойств фильма только его хронометраж: час и одна минута - разве это кино в мире трехчасовых шедевров?!

А по-моему, эта ни на что не претендующая миниатюра обезоруживает, отметая снобистские требования своей искренностью, теплом и домашней интонацией, - такая свойственна талантливым видеоблогам, делая их фактически новым, спонтанно возникшим словом в визуальных искусствах. Да, это род блога признанного актера, захотевшего поделиться с нами любовью всей свой жизни - любовью к авиации. Мало кто знал, что герой "Лихорадки субботнего вечера" и "Городского ковбоя" - еще и профессиональный пилот. Летать он начал в 15 лет, получил свою первую пилотскую лицензию в 22 года и теперь имеет сертификаты на управление самолетами Boeing 707, 737 и 747, Bombardier Global Express; он был первым частным пилотом, управлявшим Airbus A380.

Эта страсть привела Джона Траволту к написанию для сына книги. Ее сюжет разворачивается как ностальгический вояж в золотой век авиации. В 1962 году восьмилетний Джефф с мамой отправляется в свое первое воздушное путешествие на самом роскошном турбовинтовом лайнере конца 50-х Lockheed L-1049 Super Constellation через всю страну в Голливуд, где маме вроде бы обещана роли в кино. И этот перелет с многочисленными посадками и финальной пересадкой на реактивный Boeing 707 определит главную любовь всей его жизни.

Экранизируя эту книгу, Траволта сам читает за кадром ее текст и в финале появляется в роли уходящего на пенсию командира воздушного судна, словно благословляющего мальчугана связать свою судьбу с авиацией. В роли красивой стюардессы Дорис - дочь Траволты потенциальная звезда Элла Блю Траволта, в других ролях его сестры Энн и Эллен: фильм можно назвать идеально семейным не только по его целевой аудитории, но и по природе, интонации и атмосфере. Режиссер как раз проявил незаурядное мастерство, соединив в одном рассказе простодушие и свежесть взгляда ребенка, для которого все новое - радостное открытие, и умудренную опытом ироничность того же экс-ребенка, уже постаревшего и вспоминающего свое детство с ностальгической улыбкой. Более того, свойственная детству буйная фантазия придает происходящему черты волшебной сказки, где возможны трехметровый пассажир и радужный, как в книжке-раскраске, антураж аэропортов. И мы вслед за маленьким, но энергичным героем с восторженными глазами (очень органичный Кларк Шотвелл) с любопытством рассматриваем нравы, свойственные романтической юности пассажирской авиации - от дозволенного соблазна затянуться сигареткой под небесами до меню обеда с уже тогда всем осточертевшим цыпленком кордон-блю, сдобренным красным вином. Эта двойственность взгляда сообщает картине самобытность и для зрителя тоже может стать открытием маленьким, но радостным.

Фото: Российская Газета

Для Джеффа каждый новый встречный - будь это пилот корабля, фея-стюардесса, седовласый бизнесмен, способный заинтересовать охочую до перспективных знакомств маму, или ровесник-очкарик с авиационным справочником, - "мой новый лучший друг". Открытость и бесстрашие детства делают вполне естественными дружелюбные отношения между незнакомыми людьми, а его наивность забавно интерпретирует поведение мамы-актрисы, явно изголодавшейся по мужской ласке (блестящая работа Келли Эвистон-Куиннетт).

Важную роль в фильме играют музыкальные хиты этого "золотого века" от полетной "Рапсодии в стиле блюз" Гершвина до шедевров из репертуара Синатры The Girl From Ipanema и Come Fly with Me - шлягера 60-х, воодушевленного победным стартом эры реактивных самолетов. Все в фильме дышит ожиданием прекрасного, полного новых впечатлений будущего, так свойственным заре человеческой жизни.

Это картина без претензий на демонстрацию мастерства и на формальные поиски, ее автор не намерен удивлять критиков - просто хочет поделиться тем, что любит. Это очень неожиданный и очень симпатичный фильм, который задуман и снят с открытой, даже распахнутой душой, уверенной в том, что встречные симпатии ей обеспечены. Поэтому любая предубежденность здесь зрителям противопоказана.