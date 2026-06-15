Аня Тейлор-Джой сыграет во «Властелине колец: Охота за Голлумом»

Кинокомпания Warner Bros. объявила о пополнении каста фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». Одну из ролей в будущей ленте сыграет Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и «Дюны 2».

Девушке досталась роль эльфийки по имени Серен, которую описывают как «доверенного и смертоносного воина короля Трандуила». Судя по всему, съёмки ленты должны начаться уже в ближайшее время.

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис, который сыграет Голлума, а в ленте также появятся Гэндальф в исполнении Иэн Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда. В картине также скинутся Кейт Уинслет («Титаник») и Джейми Дорнан («50 оттенков серого»).