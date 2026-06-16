Появился полноформатный трейлер боевика «Сердце зверя» с Брэдом Питтом

Paramount Pictures поделилась полноформатным трейлером остросюжетного приключенческого боевика "Сердце зверя" (Heart of the Beast), исследующего особую связь между человеком и животным. Главную роль в картине исполнил Брэд Питт.

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В центре сюжета бывший спецназовец Джеймс Белмонт, живущий на Аляске со своей немецкой овчаркой Одином. Самолет неразлучной пары друзей терпит крушение, и герои оказываются отрезаны от мира. Им предстоит нелегкая борьба - как с суровой природой, так и с собственными демонами, поскольку оба страдают от посттравматического расстройства.

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Роли исполнили похожий на Санта Клауса лауреат премии "Оскар" Джей Кей Симмонс, ("Одержимость"), Анна Лэмб ("Социальная расплата") и специально обученный пес по кличке Убер. Как сообщает Entertainment Weekly, также в съемках приняли участие три его щенка - в некоторых сценах они участвовали в качестве каскадеров.

Режиссер - Дэвид Эйр ("Короли улиц", "Ярость", "Отряд самоубийц", "Пчеловод"), сценарист - Кэмерон Александер, это его полнометражный дебют.

Продюсеры: Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Оливия Хэмилтон ("Вавилон"), Эйер и сам Питт.

Премьера назначена на 25 сентября.