Общие сборы двух частей «Дьявол носит Prada» достигли миллиарда долларов

Две части «Дьявол носит Prada» суммарно собрали миллиард долларов. Первый фильм собрал $326 млн, а второй — $676 млн. Это, безусловно, большой успех для подобной дилогии, на которую потратили в разы меньше, чем заработали.

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«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Продолжение культовой ленты 2006 года рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.

Главные роли вновь исполнили Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).