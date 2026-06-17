Михалков рассказал, как надо снимать фильмы об СВО

Работа над фильмами о событиях специальной военной операции требует осторожного, внимательного подхода, при их создании нельзя допускать халтуры. Такое мнение выразил кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры РФ занять более жесткую позицию по вопросу показа фильмов о специальной военной операции. На пленарном заседании палаты член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Артем Малащенков заявил, что многие фильмы об СВО получают возрастную категорию 18+, что существенно ограничивает возможности их показа.

"Фильмы о специальной военной операции имеют особое значение сегодня — это правда. Когда, просто пользуясь актуальностью темы, создается халтура — это только вредит делу. Тут вот какая штука: лицом к лицу лица не увидать — лучшие фильмы о Великой Отечественной войне были сняты после войны. Безусловно, необходимо снимать документальное кино и фиксировать правду об этих событиях, но подходить с точки зрения художественного кино тут нужно очень осторожно и очень внимательно», — сказал он.

Михалков добавил, что снимать кино нужно, когда автор достаточно обдумал и сформулировал его тему и суть, чтобы высказаться по ней.