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Сериал «Времена года» продлили на третий сезон

Чемпионат.com

По данным Deadline, сериал «Времена года» продлили на третий сезон. Судя по всему, шоу выдаёт удовлетворительные результаты, поэтому было принято решение его продолжать.

Сериал «Времена года» продлили на третий сезон
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К главным ролям вернутся Тина Фей, Уилл Форте, Керри Кенни, Марко Калвани, Эрика Хенингсен и Колман Доминго.

Первый сезон из восьми эпизодов вышел весной прошлого года и основан на одноимённом художественном фильме 1980-х режиссёра Алана Альды, который также сыграл в нём главную роль. Сериал рассказывает о группе из шести друзей, которые вместе отправляются в отпуск, но сталкиваются с личными проблемами. Второй сезон вышел 28 мая.