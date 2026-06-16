По аниме «Ведьмина служба доставки» выпустят сериал с живыми актерами

По данным Variety, по аниме «Ведьмина служба доставки» создают сериал с живыми актёрами. То есть это будет не мультсериал, а полноценное шоу, в котором снимутся настоящие люди.

История рассказывает о 13-летней ведьме Кики, которая уходит из дома и переезжает в портовый город Корико, где открывает службу доставки и заводит новых друзей.

Всего планируется 10 серий на 30 минут. Производством занимаются BBC Studios, Kadokawa и Wheel in Motion. Ирена Бриньуль выступит сценаристом сериала. Среди её работ — номинированный на «Оскар» мультфильм «Бокстролли», «Скеллиг» на канале Sky и «Маленький принц» на Netflix.