В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову

В Екатеринбурге состоялось открытие памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову, сообщает корреспондент "РГ" с места событий.

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Монумент установлен в центральной части города у Дворца молодежи. Композиция отсылает к фильму Балабанова "Брат": режиссер сидит в грузовом вагоне трамвая, рядом стоит пишущая машинка. На герое - панама, тельняшка, джинсовка. Бронзовая фигура по размеру сопоставима с реальным человеком. Внутри трамвая и на его стенах - отсылки к фильмам и биографии режиссера: плеер Данилы Багрова, берет Насти Полевой, книга "Агаты Кристи", строительная каска с надписью "Чайф" - и другие детали.

Размеры композиции внушительны: длина - около 9,6 метра, ширина - 2,4 метра, высота - 3,9 метра. При этом сам трамвай визуально напоминает киноэкран - в масштабе он повторяет кинопленку, на которую был снят "Брат". Горожане и гости города могут заходить внутрь вагона и в кабину, осматривать детали и фотографироваться.

На открытие пришли сотни людей, приехали помощник президента Владимир Мединский, режиссер и актер Никита Михалков, семья Алексея Балабанова.

Справка "РГ"

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Свердловске. Он прославился благодаря дилогии "Брат" и "Брат 2". Другие его знаковые работы - "Про уродов и людей", "Война", "Жмурки", "Груз 200", "Кочегар" и "Я тоже хочу". Его фильмы, отмеченные жесткой реалистичностью и глубоким психологизмом, получали награды на престижных кинофестивалях и стали важной частью отечественного кинематографа.