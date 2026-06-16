Завершены съемки сериала «Ссора» от автора «13 клинической»

Онлайн-кинотеатр «Кион» объявил о завершении съёмок шоу «Ссора». Мини-сериал от Клима Козинского («13 клиническая») выйдет на стриминге уже скоро, точную дату выхода авторы назовут позже. Создатели также представили кадры со съёмок.

По сюжету после 20 лет совместной жизни случайный разговор Егора и Виты приводит к необратимым изменениям. Паре предстоит пройти через разрыв, который откроет им новые грани их отношений.

© «Кион»

© «Кион»

© «Кион»

© «Кион»

Главные роли в сериале сыграли Светлана Иванова («Легенда №17»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Максим Лагашкин («Аритмия»), Аглая Тарасова («Лёд 3») и другие актёры. В первый сезон шоу войдёт четыре эпизода, его позиционируют как мини-сериал.