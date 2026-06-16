Фильм о Сергее Рахманинове выйдет к 155-летию композитора

Биографическая драма "Рахманинов", посвященная жизни и творчеству русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова, выйдет в 2028 году к 155-летию музыканта. Об этом сообщили ТАСС в кинокомпании Kisa Films.

"Kisa Films студия и кинокомпания СДЛ объявили о запуске биографического фильма "Рахманинов". Проект посвящен жизни и творчеству выдающегося русского композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова, чья музыка стала символом русской культуры XX века, режиссером проекта выступает Маруся Фомина. Полнометражный проект компании создается к 155-летию великого маэстро, которое будет отмечаться в 2028 году", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, картина расскажет о драматическом жизненном и творческом пути композитора, от учебы в Московской консерватории и первых успехов до тяжелого творческого кризиса и возвращения к музыке. Фильм также покажет историю создания известных произведений Рахманинова и его переживания, нашедшие отражение в творчестве.

Режиссером картины выступит Маруся Фомина, автором сценария - Александр Родионов. Художественным руководителем операторской группы станет Юрий Никогосов, художником по костюмам - Ульяна Полянская. Для создания особой визуальной атмосферы фильм планируется полностью снять на пленку.

В настоящее время завершена работа над сценарием, начались кастинг и поиск съемочных площадок. Съемки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Воронежской области и Крыму.