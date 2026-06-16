Режиссер Уве Болл пожаловался, что его фильм «Гражданин-мститель» не выйдет в прокат

Режиссер Уве Болл заявил, что его новый фильм «Гражданин-мститель» «запретили» в Германии. Об этом сообщает Awards Daily.

Болл уточнил, что картина с Арми Хаммером в главной роли не получила в Германии возрастной рейтинг от местного регулятора FSK — ей был присвоен статус «без классификации».

Режиссер рассказал, что это можно приравнять к запрету — фильм о самопровозглашенном мстителе не выйдет в кинотеатрах, на телевидении, стриминговых сервисах, не будет выпущен на физических носителях.

При этом кинотеатры могут попытаться показывать фильм исключительно взрослой аудитории, однако такие показы могут иметь юридические последствия.

Уве Болл пожаловался, что считает шаг регулятора проявлением цензуры, связанной не с наличием насилия в картине, а с темами миграции и безопасности в Европе.

В 2021 году Хаммер оказался в центре скандала после того, как в сети опубликовали сообщения с подробным описанием его сексуальных желаний и фетишей. Он также отправлял своей избраннице письмо со словами «Я на 100% каннибал», вырванными, по его утверждению, из контекста.

Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения.