Netflix купил права на новые сезоны «Маши и Медведя» более чем в 100 странах

Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на показ новых серий известного российского мультсериала «Маша и Медведь» более чем в 100 странах мира.

Приключения Маши можно было посмотреть на Netflix с 2015 года, теперь же онлайн-кинотеатр заключил новое соглашение — оно касается восьмого сезона, который идёт в эфире сейчас, а также будущего девятого сезона.

«Маша и Медведь» входит в число самых узнаваемых мультфильмов во многих странах мира, а также удерживает несколько рекордов по числу просмотров на YouTube. Помимо Netflix, сериал за рубежом показывают на китайской платформе Xigua Video, а также на ТВ-каналах стран Ближнего Востока и Азии.