В Москве начались съемки пятого сезона детектива "Шифр", который готовится для Первого канала.

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Действие разворачивается в послевоенной Москве и рассказывает о четырех женщинах, бывших шифровальщицах. Режиссер - Вера Сторожева. Недавно в Москве прошла премьера снятого ею же сериала "Лиля" про Маяковского и Лилю Брик. Теперь режиссер приступила к новой работе - съемкам продолжения "Шифра".

РГ

Вся творческая и производственная команда "Шифра" осталась прежней. Те же люди, которые создавали проект с самого начала, работают и над пятым сезоном. В главных ролях вновь заняты: Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи, Елена Панова. В сериале также сыграют: Светлана Колпакова, Агриппина Стеклова, Максим Стоянов, Наталья Суркова, Дарья Урсуляк, Мария Смольникова, Леонид Бичевин, Олег Алмазов и многие другие.

Режиссер Вера Сторожева говорит о том, что все они рады вернуться к съемкам пятого сезона.

"Прошло два с половиной года, наши девочки-героини действительно соскучились. Самое удивительное - они сразу, с первых съемочных дней, впрыгнули в образ. Я немного боялась, что будут какие-то шероховатости, но все прошло изумительно, получились очень хорошие сцены", - говорит Сторожева.

Съемки новых серий "Шифра" пройдут в Москве, Кисловодске и Санкт‑Петербурге. Премьера пятого сезона планируется уже в новом телесезоне. То есть в конце этого или в начале следующего года.