Что известно о сериале «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

В 2026 году выйдет спортивное драмеди с Антоном Лапенко — «Седьмой игрок». Звезда авторского веб-сериала сыграет спортивного директора увядающего хоккейного клуба «Строитель». Герою проекта предстоит не только показать себя стратегом и менеджером, но и заставить игроков по-настоящему подружиться. Когда новинка выйдет на экраны и что известно о сюжете, рассказывает «Лента.ру».

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Главное о сериале

Страна: Россия

Возрастное ограничение: 16+

Жанр: комедия, драма, спорт

Режиссер: Сергей Пикалов

Сценаристы: Николай Муратов, Денис Кагарманов, Михаил Шкловский и другие

В главных ролях: Антон Лапенко, Кирилл Чернышенко, Николай Фоменко, Михаил Сотников

Где смотреть: «Кинопоиск»

Дата премьеры: 2026 год

«Седьмой игрок» — спортивное драмеди про хоккей от режиссера пятого сезона «Мажора» Сергея Пикалова, в главных ролях — Антон Лапенко и Николай Фоменко. Производством проекта занимаются Bar Production и «Плюс Студия» совместно с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Фото: Лента.ру

Сериал уже «Тедом Лассо»: речь пойдет о тренере по фигурному катанию, которого наняли на должность директора хоккейной команды. Новому руководителю предстоит взять коллектив под управление, помочь ему подняться со дна турнирной таблицы и сплотить игроков — собственно, такая же завязка была в драмеди с актером Джейсоном Судейкисом.

О чем сериал «Тед Лассо»

Тед Лассо — университетский тренер по американскому футболу, ролики с которым завирусились в соцсетях. Он тяжело переживает развод и поэтому соглашается на странное предложение по работе: Ребекка Уэлтон, новоиспеченная владелица футбольного клуба «Ричмонд», борющегося за выживание в Английской премьер-лиге, приглашает его стать новым тренером команды.

Вскоре выясняется, что Ребекка специально наняла некомпетентного Лассо, который слабо разбирается в европейском футболе. Цель Ребекки — развалить «Ричмонд» в отместку бывшему мужу за измены.

Но Тед воспринимает свою роль тренера вполне серьезно: он учит спортсменов работать сообща и действительно делает «Ричмонд» одной большой семьей. Наладив отношения внутри коллектива и заставив каждого пройти радикальную трансформацию, Лассо начинает бороться и за спортивные успехи клуба.

Ребекка со временем тоже влюбляется в футбол, бросает идею о разгроме команды и сосредотачивается на развитии «Ричмонда».

Дата выхода

О том, что «Седьмой игрок» вскоре выйдет на «Кинопоиске», стало известно в феврале 2026 года. Тогда в Telegram-канале площадки появились первые кадры из сериала и краткий анонс сюжета, а также список исполнителей главных ролей.

В марте создатели раскрыли новые подробности о проекте, в апреле выпустили первый тизер, а в мае — постер. Дата выхода «Седьмого игрока» до сих пор неизвестна. На сайте «Кинопоиска» лишь говорится, что премьера состоится скоро.

«Скоро! Ну не то чтобы прям завтра. В обозримом будущем, как говорится. Точно не скажу, но не за горами. В общем, плюс-минус в относительно ближайшее время», — написал Лапенко в мае в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), анонсируя сериал.

Известно, что в первом сезоне сериала «Седьмой игрок» будет 12 эпизодов.

Тизер

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Сюжет

В центре сюжета — переживающий не лучшие времена хоккейный клуб «Строитель» из Волгограда. Когда-то команда была на пике формы и ее владелец Михаил (Николай Фоменко) даже надеялся отправить ее на чемпионат высшего ранга. Но после череды игровых неудач коллектив оказался на дне турнирной таблицы, сам Михаил по-крупному задолжал и уже не надеется на будущие успехи.

Теперь он уверен, что от клуба и арены легче избавиться, а на месте ледового дворца построить элитный жилой комплекс. Однако оправдать закрытие «Строителя» как-то нужно и Михаил решается на авантюру: нанимает в качестве спортивного директора клуба бывшего детского тренера по фигурному катанию Артема (Антон Лапенко). У него нет опыта в хоккее, он не особенно знает правила — на этом, судя по тизеру, будут основаны комедийные моменты в сериале.

Герой честно принимается за дело: его задача — сплотить игроков, найти к каждому индивидуальный подход и спасти клуб. Артем дипломатичен и решает конфликты мирно, не признавая грубую силу и применяя нестандартные методы.

«В хоккейном мире ценятся мощные тренеры вроде Анатолия Тарасова, способные ради результата выкрутить игрокам позвонки. Наш же герой — трогательный и немного нелепый неудачник, который так и не смог раскрыть свой потенциал», – Сергей Пикалов, режиссер «Седьмого игрока»

Само название сериала отсылает к серьезной роли Артема для команды. Всего в хоккейном коллективе пять игроков (не считая вратаря), шестым называют зрителя — болельщики сильно влияют на результаты любимых клубов. Главному герою же предстоит стать жизненно важным для «Строителя» — наравне с самими спортсменами и их фанатами — седьмым игроком.

Актеры и роли

Фото: Лента.ру

Главную роль в «Седьмом игроке» исполняет 39-летний Антон Лапенко — актер прославился благодаря авторскому веб-сериалу «Внутри Лапенко», где сыграл более десятка ролей. Позднее он снялся в «Чиках», «По-мужски», «Тополином пухе» и «Волшебном участке». Кстати, для создателей «Седьмого игрока» на питчинге проекта Лапенко был референсом, по которому они собирались искать главного актера. Но в итоге он сам явился на пробы и вошел в каст.

«Собирая образ, я не заимствовал никаких черт из голливудских или российских проектов, не опирался на реальные прототипы или какой-то глубокий хоккейный ресерч. Наоборот, я изучал специфику хоккейного закулисья вместе со своим персонажем, который, перейдя в хоккей из фигурного катания, внезапно оказался в гуще событий», – Антон Лапенко, актер, исполнитель главной роли

Какие еще актеры снимаются в «Седьмом игроке»:

Николай Фоменко («Беспринципные», «Сирота казанская») — Михаил Альшевский, владелец хоккейного клуба «Строитель», который давно перестал вкладываться в развитие команды и хочет подстроить ее провал, наняв ничего не смыслящего в хоккее тренера;

Кирилл Чернышенко («Триггер», «Вне игры») — Манин, капитан команды «Строитель»;

Михаил Сотников («Бедные смеются, богатые плачут», «Плевако») — Соледов, игрок, отказывающийся подстраиваться под нововведения;

Данила Краснов («Любовь Советского Союза») — Татаринов, участник команды;

Антон Лебедев («Молодежка. Новая смена») — Барков, участник команды;

Денис Хохрин («Мальчик-птица») — Семен, участник команды;

Георгий Алфеев — Хоркин, участник команды.

Кроме того, в сериале появятся Григорий Верник («Цикады»), Евгения Замулина («Тайный советник»), Юлия Ильина («Трепачи»), Алиса Кот («Плевако»), Ольга Филипчик («Беспринципные в Питере»), Петр Кислов («Молодежка. Взрослая жизнь») и другие.

Создатели и производство

Фото: Лента.ру

Постановщиком «Седьмого игрока» стал Сергей Пикалов — номинант Каннского фестиваля за короткометражку «Последний». Пикалов снял сериал «Второе дыхание», пятый сезон «Мажора», «Зови меня мамой» и «Мятеж». Он также поработал над сценарием для «Седьмого игрока» вместе с Николаем Муратовым («Метод 3», «Контейнер») и Денисом Кагармановым («Мастодонт», «Метод 3»). Креативным продюсером проекта стал Вадим Свешников (сценарист «Прометея», «Контейнера» и «Крюка»). Оператором был Яков Башта («Мажор»).

Съемки сериала проходили в Минске, Твери, Москве и Московской области. Сцены на льду снимали на подмосковной арене «Мытищи». С 2020 по 2025 год на ней проводили домашние матчи китайской команды «Шанхайские Драконы» («Куньлунь Ред Стар»), выступающей в КХЛ и состоящей преимущественно из российских спортсменов. В этом году коллектив базируется в Санкт-Петербурге, и арена «Мытищи» пустует.

«Седьмого игрока» сравнивают с британско-американским «Тедом Лассо» не только из-за похожей завязки про умирающий клуб и руководителя «со стороны», но и из-за образа главного героя: и тренер Лассо, и спортивный директор Артем носят усы и со всеми ведут себя по-доброму — причем это не слабость, а философия персонажей.

Создатели «Седьмого игрока» при этом отрицают связь сериала с «Тедом Лассо». По их словам, главное отличие проектов заключается в том, что Артем в российском драмеди тренером не является: спортивный директор — это стратег, который отвечает за развитие клуба в целом, а не только за подготовку на поле. Кроме того, в «Теде Лассо» действие происходит в столице Великобритании, а в «Седьмом игроке» — в Волгограде: здесь хоккей преподносится как центральное массовое событие в региональном российском городе.