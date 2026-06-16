Никита Михалков высказался об Алексее Балабанове

Алексей Балабанов был самородком, который высказывался данным ему богом языком кинематографа и создавал картины вне времени, заявил народный артист РСФСР Никита Михалков на церемонии открытия памятника мастеру.

Как ранее сообщал ТАСС, памятник Балабанову установили в Екатеринбурге возле Дворца молодежи.

"Вы знаете, есть мастера, есть профессионалы, большие художники, а есть самородки. Балабанов был именно таким самородком. Я снимался у него и хорошо помню, как он работал: закрытый, немногословный, постоянно наблюдающий. Он создавал атмосферу, которая сама собой превращалась в высказывание, Балабанов - человек, который высказывался данным ему богом языком кинематографа. Его картины вне времени. Он был сам собой в этих картинах и отвечал за каждый кадр, за каждое слово", - сказал он.

Народный артист также отметил большое значение памятника Балабанову для отечественной культуры.

"В центре уральской столицы стоит памятник кинорежиссеру. Это не просто памятник - это знак времени, это образ времени. И то, что сегодня 12-15-летние подростки знают Балабанова и смотрят его кино, означает: то, что он делал, он делал не зря", - заключил Михалков.

Памятник выполнен из бронзы. Автор монумента - скульптор Мейрам Баймуханов. Он изобразил кинематографиста сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены и внутреннее пространство вагона стилизованы под летопись и содержат отсылки к биографии режиссера, его знаковым фильмам, а также истории Свердловского рок-клуба.