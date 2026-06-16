«Истории игрушек 5» предрекают рекорд

19 июня состоится премьера мультфильма «История игрушек 5» — продолжения культовой серии анимационных картин. Ещё до начала проката ленте предрекают рекордные сборы: как среди всех частей франшизы, так и среди всех новых кинорелизов.

Эксперты считают, что мультфильм сможет заработать на старте $ 150 млн, обогнав «Историю игрушек 4» (у предыдущего мультфильма было $ 120,9 млн). В 2026 году пока лидирует «Супер Марио: Галактическое кино» с результатом $ 131 млн.

«История игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.