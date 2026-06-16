Вышел первый трейлер «Шрек 5»

Студия DreamWorks представила дебютный тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5» — новая часть приключений легендарного огра выйдет в кинотеатрах летом 2027 года.

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Судя по первым кадрам, Шрека, Осла и Фиону, а также их детей ждёт очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны.

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Видео доступно на YouTube-канале DreamWorks и во «Контакте. Права на видео принадлежат DreamWorks.

К главным ролям в будущем «Шреке» вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Дочь главных героев Фелицию озвучит Зендея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле 2026 года, после чего картину назначили на 23 декабря, но после опять перенесли — на лето 2027 года.