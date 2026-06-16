Наш ответ «Гарфилду»: чего ждать от фильма про кота Леопольда

Кот Леопольд в новой полнометражной адаптации будет более современным, что приблизит образ героя к молодежной аудитории, однако также создатели сделают ставку и на взрослых зрителей, ностальгирующих по советскому мультфильму. Об этом в интервью НСН рассказал продюсер грядущего фильма Дмитрий Литвинов.

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Компании Welcome media и «Киноцех» приступили к производству полнометражного игрового кино на основе рассказов Анатолия Резникова — писателя и режиссера советского цикла мультфильмов о коте Леопольде. Режиссером картины выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке», «Мой папа — медведь 2»), сообщила пресс-служба компании. Как отмечают создатели фильма, зрителей ждет увлекательная масштабная киноистория с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. Литвинов подчеркнул, что персонаж будет близок современной аудитории.

«Мы действительно купили права на рассказы Резникова "Новые приключения кота Леопольда". Уже пишем сценарий, планируем экранизацию. Пока ищем образ кота Леопольда. Нам кажется, он должен быть более современным, понятным современному зрителю, при этом важно сохранить очарование и флер того самого кота, которого все мы помним из нашего детства. Наши сценаристы еще работают над адаптацией сюжета для современной аудитории. Решили делать игровое кино, потому что это обусловлено тем видом прав, что мы купили. Кроме того, сейчас игровое семейное кино работает лучше, чем анимация», — рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, новый проект будет ориентирован не только на семейную, но и на молодежную аудиторию.

«На примере "Простоквашино" и "Чебурашки" мы понимаем, что советская классика хорошо работает. У аудитории есть определенная ностальгия, советские бренды известны. Семейная аудитория – во многом ностальгирующие взрослые. Естественно, ставка в первую очередь на них, но наша задача шире. Мы хотим, чтобы наша история и наш Леопольд был понятен не только детям и их родителям, но и был интересен более молодой аудитории. Понимаем, что это достаточно амбициозная задача. В свое время был, например, "Гарфилд". Это голливудский референс, от которого мы бы хотели отталкиваться не в плане копирования, а как некий вариант продюсирования», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху». Сценаристом первого фильма выступает Олег Маловичко. Он также напишет сценарий и для полнометражного игрового фильма в жанре live action «Матроскин. Настоящая история», напоминает «Радиоточка НСН».