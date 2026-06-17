Сериал «Мыс страха»: старый сюжет по новым правилам

Пока не доросли: сериал «Мыс страха» уделывает все российские триллеры
Сериал «Мыс страха» был одной из самых ожидаемых премьера сезона. Такие проекты сейчас характеризуют словосочетанием «жирный жир», подразумевая больших звезд, старательно проработанную визуальную сторону, что не всегда характерно для сериалов, в общем, полноценную кинематографичность. Так в итоге и получилось, правда, далеко не все этому порадовались.
«Мыс страха» — еще одна экранизация романа Джона Данна Макдональда «Палачи», вышедшего в 1957 году. Первая киноадаптация появилась в 1962 году, вторая, наиболее известная, режиссера Мартина Скорсезе, с Робертом Де Ниро в главной роли, — в 1991-м. В новом сериале есть своего рода шлейф фильма Скорсезе: режиссер вместе со Стивеном Спилбергом переместился на продюсерские кресла, а в кадре чувствуется явное визуальное влияние его картины 1991 года.
По сюжету, обвиненный в убийстве Макс Кэди выходит на свободу после семнадцатилетнего заключения. Он одержим местью своему адвокату Анне Боуден, которая не смогла защитить его в ходе процесса, и начинает превращать жизнь семьи Анны (дама вышла замуж за обвинителя и прокурора, судившего Кэди, вместе они растят двоих детей) в настоящий кошмар.
Первая экранизация представляла собой черно-белый триллер в духе Хичкока, где все было довольно просто: хорошие люди сражаются с безжалостным маньяком. В фильме Мартина Скорсезе безжалостный маньяк превращается в жертву разлагающейся (по американским меркам) системы правосудия, а хорошие люди уже не так хороши, потому что сами погрязли в разных пороках.
Если в полнометражных фильмах схватка добра и зла представляла собой мужскую разборку, то в сериале есть явный феминистский уклон, и Анна Боуден превращается в основную силу, противостоящую Максу Кэди. Зло все больше напоминает последствия фатально сложившихся обстоятельств, у добра куча скелетов в шкафу. В общем, современная мантра о том, что все не так однозначно, является неотъемлемой частью сценария.
Но навязчивый современный психологизм не кажется каким-то раздражающим в сравнении с тем, как в сериалах сейчас объясняют происходящее на экране. Если развитие сюжета в фильмах предполагало, что вы сидите в темном зале и очень внимательно смотрите на экран, то по телевизионным правилам принято несколько раз проговорить завязку, потому как публика, скорее всего, постоянно отвлекается на гаджеты. Подобная продюсерская уверенность в непроходимой тупости аудитории и продюсерская же паранойя на предмет того, будто народ может что-то не понять, если все хоть немного усложнить или ускорить, смешит и пугает одновременно. Но именно так теперь заботятся о зрителе.
Впрочем, все, кто возмущается сериальными методами пересказа известного сюжета, проявляют некоторую избалованность. При всей современной специфике новая версия «Мыса страха» способна привлечь внимание любителей триллеров. Хавьер Бардем в роли Кэди дает жару. Те, кто соскучился по тому, как он играл злодеев в «007: Координаты «Скайфолл» или в «Старикам здесь не место», могут еще раз убедиться в актерском уровне Бардема. Злодей в новом «Мысе страха» действительно злой, причем главный ужас заключается в том, что медиа запросто могут спровоцировать волну общественной симпатии к убийце.
И еще проекты уровня «Мыса страха» располагают к тому, чтобы смотреть их по крайней мере не на ноутбуке. Действие сериала происходит на юге Америки, райская природа показана невероятно ярко, жизнь, о которой многие только мечтают, тоже представлена во всей красе. Однако все это может моментально превратиться в декорацию для серии кошмарных событий, и от них не защитят ни солнце, ни дома с самой продвинутой сигнализацией.
Если суммировать, то «Мыс страха» со всеми его особенностями можно назвать сериалом, каких у нас нет и в ближайшем будущем не появится. Растем, конечно, но пока не доросли.