Шон Пенн снимет Брэдли Купера в фильме о событиях в Капитолии

Шон Пенн работает над своим новым кинопроектом. Как сообщает Deadline, пока ещё безымянный фильм расскажет о юности полицейского, оказавшегося втянутым в беспорядки у Капитолия 6 января 2021 года. Пенн написал сценарий и выступит режиссёром фильма, главную роль в котором, по слухам, сыграет Брэдли Купер. Шон будет сотрудничать со студией Warner Bros., которая приобрела права на фильм. Съемки планируют начать в середине 2027 года. Основанный на истории одного из реальных полицейских, оказавшихся в эпицентре нападения на Капитолий, проект, как сообщается, получил одобрение от самого героя, однако его личность пока держится в секрете.

Пенн ранее присутствовал на публичных слушаниях специального комитета Палаты представителей, расследующего восстание 2021 года. Тогда Шон сказал, что он был там в качестве «простого гражданина», чтобы увидеть, восторжествует ли справедливость. Он сидел рядом с несколькими сотрудниками правоохранительных органов, защищавшими Капитолий. Среди тех, с кем его видели разговаривающим, был Майкл Фаноне, бывший полицейский из Вашингтона, который в тот день получил серьёзные травмы и был избит.

Хотя можно заметить сильное внешне сходство между Купером и Фаноне, источники не стали комментировать, является ли последний героем фильма. При этом личная история Фаноне захватывающая. Он служил в полиции с 2001 года до выхода на пенсию в 2021 году и, как и Купер, имеет итальянские корни. Будучи когда-то сторонником Трампа, он присоединился к полиции Капитолия после терактов 11 сентября, но позже разочаровался в президенте. Разведённый отец четырёх дочерей, постоянно сталкивавшийся с угрозами со стороны политических экстремистов, написал книгу под названием «Держи линию», в которой подробно описал несколько неожиданных дружеских отношений, в том числе с чернокожей трансгендерной секс-работницей по имени Лесли (которую он привёл познакомиться с молодыми офицерами, чтобы способствовать пониманию разнообразия сообществ) и с иконой фолк-музыки Джоан Баэз.

«ИнтерМедиа» напоминает, что Пенн как режиссёр снял такие фильмы, как номинированный на «Оскар» «В диких условиях» (2007), недооценённый триллер с Джеком Николсоном «Обещание», а также «Последнее лицо» (2016) с Шарлиз Терон и Хавьером Бардемом и «Фальшивомонетчик» (где сыграл он сам, его сын Дилан, Джош Бролин и другие).