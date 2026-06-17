Вышел дебютный трейлер сериала «Красота» Сарика Андреасяна

Опубликован первый тизер-трейлер сериала "Красота" (18+), режиссером которого выступил Сарик Андреасян ("Война и мир", "Домовенок Кузя", "Костомаров").

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По сюжету директор Дома культуры Вера Игнатьева (Екатерина Стулова) создает конкурс красоты, чтобы помочь девушкам поверить в себя. Казалось бы, хороший проект, который еще никто не реализовывал. Однако на дворе стоит 1989 год, уже через два года СССР перестанет существовать, а вместе с ним исчезнут и деньги на продолжение дела.

Героиня все же находит спонсоров, но понимает, что благородный замысел важен только для нее, а не для богатых предпринимателей.

В основе сериала лежит реальная история первого конкурса "Мисс СССР", где за красотой и изяществом скрывалась криминальная составляющая. Для написания сценария Алексей Гравицкий ("Сказка о царе Салтане") изучил архивы и поговорил с моделями и организаторами того самого смотра.

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Роли исполнили Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин, Маргарита Дьяченкова и другие. Для многих молодых актрис участие в шоу стало первой серьезной работой.

Премьера состоится 18 июня на фестивале "Пилот".