Чем удивляет фэнтези-боевик «Властелины вселенной»

В параллельный прокат вышли «Властелины вселенной» — бойкий фэнтези-боевик, возвращающий на большие экраны культовых персонажей поп-культуры восьмидесятых. «Лента.ру» рассказывает, каким получился фильм, в котором есть и классика постпанка, и смешные костюмы, и спивающийся Идрис Эльба, и Джаред Лето с черепом вместо лица.

Когда становится ясно, что королевская гвардия не справляется с превосходящими силами противника, добрый и справедливый правитель планеты Этерния Рандор (Джеймс Пьюрфой) принимает единственно верное решение — отправляет малолетнего сына Адама на Землю. Одновременно с открытием радужного портала придворная волшебница (Морена Баккарин) начиняет магической силой королевский меч, который должен помочь Адаму освоиться на новом месте. Мальчик, который и в мирное время предпочитал боевым тренировкам подсчет ворон и игру с любимым зеленым тигром, меч по прибытии на Землю, конечно, потерял. Приземлился он в Оклахоме, кое-как вырос и устроился кадровиком в большую компанию.

Дата выхода: 15 июня

Страна: США, Австралия, Канада, Исландия

Продолжительность: 2 часа 12 минут

Режиссер: Трэвис Найт

В ролях: Николас Галицин, Камила Менджес, Идрис Эльба, Джаред Лето

Карьера не клеилась, поскольку все свободное и рабочее время Адам (Николас Галицин) тратил на поиски меча посредством объявлений на специализированных задротских форумах. И вот однажды удача улыбнулась ему. Правда, возвращение на Этернию вышло совсем не таким, как он себе представлял. Папа и мама (Шарлотта Райли) все это время отращивали седые волосы в плену, главнокомандующий Дункан (Идрис Эльба) спился, а его дочь Тила (Камила Мендес) — предмет детской влюбленности Адама — по-прежнему видит в нем только друга. И ситуацию совсем не меняет тот факт, что меч подарил одутловатому увальню способность превращаться в атлета в набедренной повязке Хи-Мена. Остается лишь вызвать на последний бой главаря оккупантов Скелетора (в оригинале его озвучивает Джаред Лето) — тощего злодея с черепом вместо головы.

Вполне логично, что после успеха «Барби» владеющая этим бронебойным брендом компания Mattel решила развить успех. Новый фильм по серии игрушек «Властелины вселенной», впрочем, был в разработке почти двадцать лет, а в его режиссеры кого только не прочили — от Джона Ву до Райана Джонсона. Предыдущая картина с участием фэнтези-бойцов называлась точно так же и вышла в 1987-м. Главный герой был куда суровее, его сразу звали Хи-Мен, а сыграл эту роль восходящий к карьерному зениту Дольф Лундгрен — в новом фильме у него есть камео. В 1987-м «Властелины» в прокате провалились, но и стоили недорого — тем ценнее культовый статус, который картина со временем обрела.

В какой-то момент Лундгрен, на правах старожила, обсуждал возможность сыграть короля Рандора и лоббировал на главную роль Криса Хемсворта. Австралиец объяснил свой благоразумный отказ сходством Адама с Тором

Поначалу кажется, что таким же образом с предложением роли Дункана стоило поступить и Идрису Эльбе — в начале фильма его герой в грозном шлеме (по дизайну он напоминает боксерский) смотрится чистой пародией на Хеймдалла из марвеловского переложения скандинавских мифов. Правда, по прологу, который несомненно длится вдвое дольше необходимого, «Властелинов» судить не стоит. К примеру, во втором акте Эльба уже предстает в куда более обаятельном образе. Спивающийся Дункан — это примерно как если бы Сет Роген был чернокожим и взялся пародировать Клинта Иствуда в «Непрощенном».

«Властелинам вселенной» вообще свойственна стилистическая чересполосица. Скажем, начало отсылает сразу к «Супермену» и легендам артуровского цикла. За ним следует фрагмент по золотым стандартам молодежных комедий, неслучайно озвученный очень длинной версией Boys Don’t Cry группы The Cure. Когда действие, согласно жанровой инерции, снова переносится на Этернию, оно уже лишено пафосного надрыва и по духу напоминает скорее французскую комическую вампуку про Астерикса и Обеликса или близкую ей русскую франшизу «Последний богатырь».

Перед постановщиком самого уютного фильма по «Трансформерам» («Бамблби») Трэвисом Найтом стояла непростая задача совладать с многократно переписанным сценарием, который, видимо, можно было развивать на экране в любую сторону. Найт по привычке двинулся в условно самоироничном, постмодернистском ключе. На это указывает и приглашение в авторы саундтрека не только постоянного композитора фильмов Гая Ричи Дэниела Пэмбертона, но и Брайана Мэя. Участие дипломированного астрофизика и гитариста Queen позволило на льготных, надо полагать, условиях воспользоваться песней Princes of the Universe из саундтрека к «Горцу». Однако настоящий источник вдохновения из вселенной Queen — это, конечно, забубенное фэнтези «Флэш Гордон», где в поединок со злодеем Мингом (Макс фон Сюдов) вступал одетый в трико игрок в американский футбол. Queen выпустили саундтрек «Флэша Гордона» отдельным альбомом, но от коммерческого провала эту в лучшем смысле слова чудовищную картину не спасли ни Фредди Меркьюри, ни режиссерское мастерство Майка Ходжеса.

«Властелины вселенной» стоили 200 миллионов долларов, а заработали к настоящему моменту (за 12 дней в прокате) всего 86 миллионов, но у этого фиаско другой масштаб и иные причины. Лучше любых слов на этот счет высказались создатели недавнего сериала «Франшиза» — ядовитой комедии про то, как решивший продаться артхаусный идол в компании туповатых звезд и армии статистов убивается в обтянутом «зеленкой» ангаре над дебильным супергеройским фэнтези. Команда «Властелинов» будто бы получила от производства побольше удовольствия, но искреннее желание посмеяться вместе со зрителями над жанровыми клише придавлены этими самыми клише в сценарном устройстве и визуальном дизайне.

В эпоху, когда каждый третий на досуге выдумывает графические задания для своих любимых нейросетей, даже ранняя компьютерная графика смотрится убедительнее и интереснее дорогих цифровых декораций из современных блокбастеров. Студийному производству в этом смысле не хватает ручной выделки, авторских решений, которые будут цеплять взгляд перекормленного контентом зрителя. Здесь на эту роль годится разве что Скелетор — самый интересный по всем статьям персонаж. В его мимике угадываются повадки Джареда Лето, который традиционно упивается злодейской ролью, и он смешно (во всяком случае, неожиданно) шутит про крепкие бедра противника. У него единственного нет вообще никакой предыстории, но есть характер, про который хотелось бы узнать чуть больше. Иными словами, это единственный по-настоящему амбивалентный персонаж. Амбивалентность в данном случае — синоним современности, созвучности времени, которое проходит под девизом «все не так однозначно». Проще говоря, неправдоподобны не зеленые тигры и потешные доспехи, а сама ситуация, в которой очень плохие злодеи напали на очень хорошее и справедливое королевство.