Каким будет перезапуск «Людей Икс» в киновселенной Marvel

В интервью Deadline Ли Сон-джин, сценарист будущего фильма про Людей Икс, рассказал, что перезапуск истории мутантов в рамках киновселенной Marvel будет смелым и рискованным.

По словам автора, Кевин Файги делает большие ставку на будущую ленту о Людях Икс. После завершения текущей саги и выхода «Секретных войн» киновселенная перезапустится и начнёт свою развитие с нуля.

Кевин хочет рискнуть по-крупному и начать всё заново, не будучи связанным ни одним из предыдущих фильмов. У Джейка Шрайера такое ясное видение в плане возвращения к персонажам на первом месте. Прежде всего будет важна именно команда.

Ожидается, картина о Людях Икс выйдет в 2028 году.