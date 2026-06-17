Актриса озвучки Моаны в мультфильме обратилась к актрисе из фильма

Аулии Кравальо, актриса озвучки Моаны в двух частях мультфильма Disney, недавно встретилась с Кэтрин Лагаайя, которая сыграла героиню в полноценном фильме.

Кравалью сказала трогательную речь и отметила, что теперь у неё есть сестра, о которой она всегда мечтала, но так вышло, что в семье Аулии стала единственным ребёнком.

Теперь у меня появилась сестра. В реальной жизни я единственный ребенок, и я всегда хотела, чтобы кто-то понял, каково это — иметь персонажа, оставившего наследие.

Лента расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова, вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

Картина выйдет в мировом прокате уже 10 июля.