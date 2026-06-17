Какие приключенческие фильмы и сериалы зрители считают лучшими

Подборка составлена на основе комбинации двух главных факторов: оценки зрителей ("Кинопоиск", IMDb) и культурного влияния. В отличие от простых списков "100 лучших" мы учитывали не только сухие цифры, но и то, как фильм изменил жанр. Например, "Индиана Джонс" задал архетип героя-авантюриста, а "Пираты Карибского моря" вернули моду на морские приключения. Ниже - 30 позиций, которые точно стоят вашего вечера.

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Топ-30 лучших приключенческих фильмов и сериалов

1. Властелин колец: Братство кольца (2001)

История повествует о темном колдуне Сауроне, который ищет Кольцо Всевластья, чтобы подчинить Средиземье. Ему противостоят отважные хоббиты, которым помогает светлый маг Гэндальф. Эпическое путешествие хоббитов и их союзников, чтобы уничтожить Кольцо Всевластья, стало эталоном фэнтези-приключения. Трилогия "Властелин колец" вошла в Книгу рекордов Гиннесса как сага с мировым рекордом по количеству эпизодов сражений. Съемки проходили в Новой Зеландии, где было задействовано более 150 локаций.

2. Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (1981)

Археолог и авантюрист Индиана Джонс по заданию от правительства США охотится за библейским артефактом, чтобы он не достался нацистам. Режиссер Стивен Спилберг при создании фильма вдохновлялся персонажем Джеймса Бонда и хотел сделать своего героя еще "круче". Любопытно, что автор сценария Джордж Лукас настоял на том, чтобы героя звали именно Индиана в честь его любимого пса, аляскинского маламута. Фильм снимали в нескольких странах и локациях: во Франции, Тунисе, США и Великобритании. Эта приключенческая лента Стивена Спилберга давно стала классикой мирового кинематографа и своеобразным эталоном для всех фильмов этого жанра.

3. Парк Юрского периода (1993)

Ученые клонируют динозавров для тематического парка, но система безопасности дает сбой, и хищники вырываются на волю. При создании динозавров использовалась не только компьютерная графика, но и сложная аниматроника: огромные фигуры динозавров двигались с помощью сложных механических и гидравлических систем. Инженерам и художникам удалось добиться потрясающей реалистичности. Аниматроник тираннозавра достигал почти 12 м в высоту. Фильм Стивена Спилберга сразу обрел невероятную популярность. На момент выхода он стал самым кассовым в мире и собрал в прокате 912 млн долларов.

4. Роман с камнем (1984)

Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, получает известие о том, что ее сестру похитили в Колумбии и требуют за нее выкуп. Привыкшая к городскому комфорту Джоан отправляется в джунгли, чтобы спасти сестру, где встречает авантюриста Джека Колтона. Поиск сокровищ, погони, перестрелки, неожиданные сюжетные повороты - в этом фильме есть все. Но именно прекрасный актерский дуэт Майкла Дугласа и Кэтлин Тернер сделал "Роман с камнем" настоящим хитом.

5. Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины (2003)

Пират Джек Воробей помогает спасти дочь губернатора от пиратов, которые при лунном свете превращаются в мертвецов из-за проклятого сокровища. Попутно Джек в исполнении Джонни Деппа пытается вернуть себе свой корабль "Черная жемчужина". Актер признавался, что при создании своего эпатажного образа вдохновлялся стилем гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. При бюджете фильма в 140 млн долларов кассовые сборы превысили 650 млн долларов. А одно из продолжений пиратской саги - "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" - собрало более миллиарда долларов в мировом прокате.

6. В джазе только девушки (1959)

Чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской разборки. Пытаясь скрыться от гангстеров, они переодеваются в женщин и присоединяются к женскому оркестру, который направляется во Флориду.

Мало кто знает, что этот фильм стал третьим по счету ремейком французской кинокомедии "Фанфары любви" 1935 года. Прекрасная актерская игра Мэрилин Монро, Тони Кертиса и Джека Леммона сделала этот фильм культовым. В Советском союзе американская комедия тоже имела большой успех.

7. Как украсть миллион (1966)

Дочь реставратора, втайне промышляющего подделкой произведений искусства, узнает о том, что ее отцу грозит тюрьма. Шарль Боннэ, движимый тщеславием, согласился выставить скульптуру из своей коллекции, которую он выдает за работу великого итальянского скульптора Бенвенуто Челлини. Сотрудники музея предложили ему застраховать статуэтку, но позже выяснилось, что обязательным пунктом договора является экспертиза на подлинность. Чтобы спасти отца, Николь просит о помощи Саймона Дермота, которого она застала у себя дома и приняла за вора-домушника. Вдвоем они решают выкрасть статуэтку из музея, чтобы избежать разоблачения.

8. Доспехи Бога 2: Операция Кондор (1991)

Азиатская версия "Индианы Джонса" в исполнении Джеки Чана привлекает акробатическими трюками и прекрасным юмором. Один из немногих примеров, когда второй фильм стал успешнее первого. "Азиатского ястреба" Джеки, который ищет в Африке базу вермахта, где в годы Второй мировой войны нацисты спрятали награбленное золото, сопровождают три девушки. Герои постоянно попадают в опасные, но комические ситуации. Особенно эффектно выглядит сцена финального поединка в аэродинамической трубе.

9. Книга джунглей (1994)

Фильм снят по мотивам романа Редьярда Киплинга. Выросший в джунглях Маугли влюбляется в Китти - дочь полковника. Случайно он находит в джунглях заброшенный город с несметными сокровищами. Жених Китти приказывает Маугли привести его с напарниками к затерянному городу. Почти все они погибают при различных обстоятельствах, но Китти и Маугли удается спастись. Фильм стал одной из первых заметных актерских работ Лины Хиди, которая прославилась благодаря роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов". Отдельного внимания заслуживают прекрасные саундтреки, созданные композитором Бэзилом Поледурисом.

10. Остров головорезов (1995)

Приключенческий боевик про пиратов в свое время провалился в прокате (во многом из-за провальной работы пиарщиков и маркетологов, которые додумались презентовать фильм про пиратов накануне Рождества, изменений в сценарии и дорогостоящих перемещений съемочной группы с Мальты в Таиланд), но этот недооцененный фильм является одним из лучших в своем жанре. Отважная дочь пирата Морган Эдамс ищет сокровища, сражается с солдатами и своим злобным дядей. Образы пиратов получились яркими и колоритными.

Полноценный приключенческий фильм с погонями, драками и перестрелками снят очень качественно: масштабные натурные съемки на суше и на море, прекрасные декорации, исторические костюмы. Сюжет не лишен типичных пиратских штампов, но фильм и сейчас смотрится весьма достойно. Почти все трюки актриса Джина Дэвис выполнила сама.

11. Полосатый рейс (1961)

На советский теплоход погрузили опасный груз - тигров и львов, а сопровождать приставили буфетчика Шулейкина, который выдавал себя за дрессировщика. Во время плавания обезьянка, находившаяся на борту, открыла клетки, и хищники вырвались на свободу. В главной роли снялась известная дрессировщица Маргарита Назарова. В СССР комедия стала самым кассовым фильмом 1961 года.

12. Пятый элемент (1997)

Бывший секретный агент Корбен Даллас, который работает таксистом, вместе с инопланетянкой Лилу противостоит злу и пытается предотвратить межгалактическую войну. Образ Руби Рода был вдохновлен Принцем и Майклом Джексоном. Инопланетный язык, на котором говорила Лилу, режиссер Люк Бессон и актриса Мила Йовович придумывали сами. Научно-фантастический комедийный боевик с Брюсом Уиллисом в главной роли на момент создания был рекордсменом по стоимости спецэффектов - на них ушло 80 млн долларов. В итоге фильм собрал в мировом прокате 263 млн долларов.

13. Копи царя Соломона (1985)

Отважная Джесси Хьюстон (Шэрон Стоун) нанимает проводника Аллана Куотермейна (Ричард Чемберлен), чтобы разыскать отца, пропавшего во время поисков сокровищ. Этот фильм во многом похож на "Роман с камнем" - любопытно, что актриса Кэтлин Тернер, исполнившая в нем главную роль, отклонила предложенную ей роль Джесси в фильме "Копи царя Соломона". Съемки проходили в Зимбабве, где была неспокойная политическая обстановка, а засуха сменилась сильнейшими ливнями, из-за чего команде приходилось работать в сложных условиях. Критики не очень тепло приняли фильм, но все же создателям удалось сделать вполне качественное кино.

14. Мумия (1999)

Библиотекарь Эвелин Карнахан вместе с братом Джонатаном вызволяют из тюрьмы солдата Рика О"Коннелла, чтобы с его помощью отыскать таинственный город мертвых. Но искатели приключений случайно пробуждают древнего жреца Имхотепа, который превращается в могущественного монстра. На протяжении всего фильма ожившая мумия преследует героев. Финал во многом повторяет знаменитый вестерн "Золото Маккенны", но успешные кинематографические клише хоть и весьма предсказуемы, но часто оставляют у зрителей положительное впечатление.

15. Выживший (2015)

Охотника Хью Гласса серьезно ранил медведь на просторах американского Дикого Запада. Товарищ Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Но благодаря невероятной силе воли Хью бросает вызов дикой природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, чтобы выжить и отомстить Фицжеральду. Фильм получил 3 "Оскара", хотя был номинирован в 12 категориях. Картина основана на реальных событиях - истории охотника Хью Гласса, который в 1820-х годах сумел преодолеть более 300 километров по дикой местности без запасов еды и снаряжения, будучи тяжело раненым.

16. Западня (1999)

Вирджиния Бейкер работает в страховой компании, но на самом деле ведет двойную жизнь: помимо работы она - талантливая воровка. Ее интересуют в основном произведения искусства, но есть и более смелый план, поэтому она предлагает сотрудничество известному вору Макдугалу, чтобы провернуть грандиозную аферу. Прекрасный актерский дуэт Шона Коннери и Кэтрин Зеты-Джонс, интересный сюжет и живописные локации Шотландии и Малайзии сделали этот фильм ярким и запоминающимся.

17. Апокалипсис (2006)

Приключенческий боевик, который держит в напряжении от первой до последней секунды. Режиссером и продюсером ленты выступил прославленный актер Мел Гибсон. В центре сюжета - индеец по имени Лапа Ягуара. Его деревню захватило соседнее племя, а его вместе с другими пленниками собираются принести в жертву кровожадным богам. Чудом ему удается бежать, но преследователи вот-вот могут его настигнуть. Съемки фильма проходили в Мексике, а почти все актеры и статисты - представители коренного народа майя.

18. Анжелика, маркиза ангелов (1964)

Бедная аристократка Анжелика вынуждена выйти замуж за Жоффрея де Пейрака. Вначале она боится хромого мужа со шрамом на лице, которого считают колдуном, но постепенно влюбляется в него. Однажды их поместье посещает король Франции Людовик XIV, который очарован красотой Анжелики и открыто завидует богатству своего подданного. Жоффрея сажают в тюрьму, Анжелика пытается его спасти - так начинается череда невероятных приключений с неожиданными встречами и расставаниями. Всего было снято 5 фильмов про Анжелику - все они пользовались огромной популярностью не только на Западе, но и в СССР.

19. Танцующий с волками (1990)

Во времена Гражданской войны в США лейтенант Джон Данбар остается один на дальнем форте. Постепенно он заводит дружбу с индейцами. Даже начинает учить язык сиу, ему в этом помогает Стоящая С Кулаком - белая девушка, которую в детстве взяли к себе индейцы. Любопытно, что в США картину критиковали за некорректное произношение слов на языке сиу - в частности, актеры-мужчины обращались друг к другу в женском роде. Фильм получил семь премий "Оскар".

20. Лекарь: Ученик Авиценны (2013)

Мальчик Роб Коул прибился к бродячему знахарю и заинтересовался медициной. Он отправляется в дальнее странствие, мечтая стать учеником прославленного врача Авиценны. В фильме довольно точно передан дух Средневековья, а визуальный ряд подчеркивает контрасты между Западом и Востоком.

21. Пираты (1999)

История о двух братьях Ферранте и Ипполито Альбрицци - они оба влюблены в одну женщину Ливию Корнеро. Но ее отец мечтает завладеть их землями, и в затянувшемся противостоянии наступает переломный момент. Отец братьев убит, а Ипполито стреляет в Ливию, приняв ее за убийцу отца. Ферранте вынужден бежать, он попадает в плен к пиратам. Ипполито удается сбежать из тюрьмы, но во Франции ему делают предложение о сотрудничестве, от которого нельзя отказаться. Спустя много лет братья снова встретятся, но это будут уже не Ферранте и Ипполито, а бесстрашный капитан пиратов Злой Рок и французский секретный агент Александр Дюбуа.

22. Зена - королева воинов (1995 - 2001)

Популярный в 1990-е годы приключенческий сериал в стиле фэнтези. Бесстрашная воительница Зена путешествует вместе со своей подругой Габриэль, помогает людям и сражается со злом. Каждая серия представляет собой законченную историю, многие сюжеты позаимствованы из греческой мифологии. Сериал был низкобюджетным проектом, но завоевал симпатии зрителей по всему миру.

23. Охотники за древностями (1999 - 2002)

Женская версия Индианы Джонса. Главная героиня - профессор Сидни Фокс, которая постоянно путешествует по миру в поисках древних артефактов. Сюжет достаточно динамичный, присутствуют забавные диалоги, погони и драки. Но сейчас сериал выглядит немного наивным и больше подойдет для подростковой аудитории или для тех, кто иногда ностальгирует по 1990-м.

24. Мистер Хутен и Леди Александра (2016)

Британский приключенческий сериал, рассказывающий о двух кладоискателях. Как и полагается по законам жанра, в сериале много стрельбы, трюков и неожиданных сюжетных поворотов. Съемки эпизодов проходили в ЮАР, Намибии, Малайзии, Камбодже и даже в России.

25. Чужестранка (2014 - 2026)

Сериал рассказывают историю английской медсестры Клэр Рэндалл, которая во время прогулки у камней Крейг-на-Дун внезапно попадает в прошлое и оказывается в Шотландии в 1743 году. Ее находят шотландские повстанцы - так она попадает в замок Леох, принадлежащий клану МакКензи. Клэр пытается вернуться в свое время, но лэрд клана Колум не позволяет ей уехать, так как подозревает, что она может что-то скрывать. Клэр становится лекарем клана МакКензи и по-прежнему мечтает сбежать, но события развиваются стремительно, и вскоре она вынужденно выходит замуж за воина Джейми.

В этом сериале прекрасно все: история главных героев, эффектные поединки, костюмы, старинные замки и потрясающая природа. Сериал снят по романам Дианы Гэблдон, всего вышло 8 сезонов, и 8-й должен стать последним. Эпическая сага стала настолько популярна, что создатели решили снять приквел о родителях Джейми и Клэр. Первый сезон приквела "Чужестранка: Кровь от крови моей" также получил высокие оценки зрителей.

26. Спартак: Кровь и песок (2010 - 2013)

Зрелищная драма о жизни богатых патрициев и пленных гладиаторов во времена Древнего Рима. Основной сюжет разворачивается в школе гладиаторов, которой владеет амбициозный Квинт Лентулий Батиат. В сериале достаточно правдоподобно показан быт, схватки на арене зрелищные, а интриги передают специфику политической борьбы во времена античности. Но из-за обилия сцен насилия и жестокости он рекомендован для взрослой аудитории.

27. Инквизиция (2012)

Инквизитор Барналь прибывает в Карпантра, чтобы расследовать загадочное убийство священника. Под подозрение попадает еврейский врач со своим сыном. Неожиданно Барналь выясняет, что приемный сын Давида Самюэль - его родной брат, которого он долгие годы считал погибшим. Теперь он пытается его спасти, но ставки в политической игре слишком высоки. Любовная линия с загадочной колдуньей Мадлен органично дополняет этот средневековый детектив.

28. Викинги (2013 - 2020)

В центре сюжета - история полулегендарного викинга Рагнара Лодброка. Именно он впервые отправился со своими кораблями в Европу - так началась эпоха викингов раннего Средневековья. В отличие от своих соратников, Рагнар хотел не только грабить, но и основывать поселения для своих соотечественников на более плодородных европейских землях. Зрелищные битвы, политические интриги, любовные треугольники - первые сезоны получились действительно качественными и заслуженно полюбились зрителям.

29. Черные паруса (2014 - 2017)

События разворачиваются в 1715 году на островах Карибского моря, где хозяйничают пираты. Капитан Флинт противостоит британскому флоту, но вынужден бороться и за место под солнцем на островах. В сериале много женских персонажей, которые представлены чересчур сильными и влиятельными - исторически не очень достоверно, зато хорошо коррелирует с актуальной феминистической повесткой.

30. Казанова (2020 - …)

Авантюрный детектив о похождениях обаятельного афериста Игоря Апрельцева. Он гастролирует по городам СССР, где соблазняет женщин и различными способами выманивает у них деньги. По его следам идут московские следователи - Сергей Шмаков и Полина Новгородцева. Они с удивлением обнаруживают, что все обманутые женщины счастливы и не хотят писать заявление на мошенника, которого прозвали "Казанова". Апрельцев решает познакомиться и с Полиной, чтобы узнать, насколько далеко следователи продвинулись в его деле. Сначала все идет по его плану: Полина тоже поддалась его обаянию. Но постепенно и сам ловелас влюбляется в свою жертву.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между приключенческим фильмом и боевиком?

В приключенческих фильмах герои преодолевают трудности в основном с помощью хитрости и смекалки. В боевиках часто акцент делается на драках и перестрелках, в таких фильмах больше трюков и спецэффектов.

Какие приключенческие фильмы получили Оскар?

Многие приключенческие фильмы были удостоены различных наград. Например, фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981) получил 5 премий "Оскар", а Танцующий с волками (1990) - 7.

Какие фильмы похожи на "Индиану Джонса"?

Такие фильмы, как "Мумия", Роман с камнем", "Доспехи Бога 2" во многом похожи на "Индиану Джонса".

Заключение

Приключенческий жанр - один из самых популярных и любимых в кино. Такие фильмы отличаются зрелищностью и динамичностью, помогают отвлечься от рутины и самому почувствовать себя отважным пиратом или искателем приключений. Красивый визуальный ряд и экзотические локации - одна из главных составляющих успеха таких картин. Хотя в сюжетах часто присутствует много штампов, это позволяет вникнуть в суть без чрезмерных умственных усилий, чтобы просто насладиться хорошим качественным кино.