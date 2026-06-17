«Богатырям» только снится: «Маша и Медведь» стал анимационным брендом России

Сергей Лавров в эфире НСН назвал мультсериал «Маша и Медведь» выдающимся успехом российской анимации, несмотря на то, что в кинопрокате он не показывает хорошие сборы.

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Анимационный сериал «Маша и Медведь» - это известная франшиза на международных онлайн-платформах, которая заинтересовала детей фактически всех стран, заявил НСН преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров.

Netflix приобрел права на два новых сезона российского анимационного сериала «Маша и Медведь» студии Animaccord и продлил соглашение по уже вышедшим сезонам и спин-оффам проекта, сообщает Deadline. Лавров отметил, что в последнее время платформы отказываются от российского контента.

«Это в порядке вещей, бренд известен во всем мире. Но франшиза «Маша и медведь» известна именно на платформах, в кинопрокате не так. Плюс Netflix не обращает внимания на полный метр, но у них такого контента полно. Плюс они начали закупать проект лет десять назад, продолжают это делать. Для нас это хороший знак, потому что зарубежные платформы перестали брать наш контент в последнее время, не из-за политики, а из-за низкого уровня. Успехов в других странах в прокате нет, отдельные мультфильмы выходят, но эти контракты были заключены лет пять назад. Например, «Коты Эрмитажа» неплохо прошли, вторую часть купили те страны, которые выпускали оригинальный мультфильм», - отметил он.

Лавров назвал мультсериал выдающимся успехом российской анимации, несмотря на то, что в кинопрокате он не показывает хорошие сборы.

«А «Маша и Медведь» - это анимационный бренд России, история носит воспитательный характер для детей всех стран. Эта история смешная и интересная, она понравилась детям всего мира. Конечно, это успех нашей анимации, а их не так много. «Три богатыря», например, такого успеха не имеют, они только в России популярны», - добавил собеседник НСН.

Ранее председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнула, что одной из главных ценностей российской анимации была и остается семья, и большинство новых мультфильмов сосредоточены на теме семейных взаимоотношений.