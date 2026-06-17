Первый сезон сериала «Бухта вдов» закончился — вышла последняя серия
Сегодня на Apple TV вышла последняя серия первого сезона сериала «Бухта вдов». На этом первый сезон завершился. Проект продлили на второй сезон, так что теперь осталось ждать его.
Проект рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.
Главную роль исполнил Мэттью Риз («Американцы»). В проекте также сыграли Дэвид Армстронг («Чёрный список»), Кристофер С. Джеймс («Ходячие мертвецы: Мёртвый город»), Иэн Лайонс («Оставленные») и другие актёры. Режиссёром всех серий выступил Хиро Мурай — один из авторов сериала «Барри».