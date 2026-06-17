Темнота - друг ужастика. О чем шуршит и грохочет испанский фильм «Омен. Обличье зла»

Хоррор - возможно, самый условный из киножанров: в большинстве случаев он действует на физиологическом уровне, не особо затрагивая сознание зрителя. Его художественный арсенал, как правило, невелик: вселяющие жуть звуки в темном до неразличимости кадре. Я имею в виду, разумеется, не высокие его образцы класса "Сияния" Кубрика или фильмов Карпентера - речь о потоке, образующем мейнстрим жанра.

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При этом авторы часто идут от вполне респектабельного идейного замысла, надежно камуфлируя его расхожими штампами и тоже доводя до полной неразличимости. Так произошло, к примеру, с испанским хоррором El vestido ("Платье"), выходящим на наши экраны под названием "Омен. Обличье зла".

К классической франшизе "Омен" о спустившемся в земной мир Антихристе сюжет отношения не имеет, ссылка на нее здесь исключительно для привлечения фанов. Разводясь с супругом, мама-художница с дочкой-школьницей переселяются в многое повидавший дом, надеясь начать там новую жизнь. Уже с самого начала ясно, что дом напомнит им о своем кровавом прошлом - в хорроре спойлеры открыты всем взорам: зрителя сюда влечет не раскрытие страшной тайны, а сам процесс переживания или хотя бы имитации страха - так сказать, нервов щекотанья. Он ждет наркотического воздействия жутких скрипов и утробного уханья в темноте, неясных видений и загробных воплей - и сполна это получает.

И будет, конечно, кроткая соседка-богомолка, которая подарит новоселам вместе с тортиком священную книгу с загадочной надписью-предупреждением. То есть все исходные типового ужастика налицо.

Испанское кино привержено семейным драмам, где мать в отчаянии понимает, что у нее нет больше общего языка с дочкой - разрыв поколений достигает абсолюта. Этот мотив положен и в основу фильма режиссера Джейкоба Сантаны: из послушной девочки, готовящей маме вкусный ужин, Карла становится маленьким монстром, напоминающим героиню классического хоррора Уильяма Фридкина "Экзорсист". Она ведет себя независимо до наглости, в свою новую школу является в свитере с не сулящим ничего хорошего слоганом "Fuck you all", и неудивительно, что в ответ ее ждет лютый буллинг. Теперь она ходит вся в синяках, вызывая ужас у мамы и озабоченность у директрисы. Так как в доме продолжаются необъяснимые явления - без причины мигает и гаснет свет, хлопают окна и сама по себе вываливается с чердака лестница, приглашая туда залезть, то мама начинает подозревать неладное. Особенно когда на заказанном ей полотне с собачкой невесть откуда появляется кровь. Роковую роль сыграет найденное на чердаке синее платье, соединившее судьбы бедолаг-девочек из разных времен - пойдет загадочная путаница параллельных действий.

На этом пересказ оборву, потому что продолжить канву сюжета может, импровизируя, любой знаток жанра. Понятно, что истерика мамы дойдет до предела и что нас будет ждать финальный сюжетный переворот, когда главным действующим лицом окажется не та, что мы ожидали.

В роли мамы, на долю которой выпали самые жуткие метаморфозы, "королева испанского ужастика" актриса Белен Руэда ("Приют", "Глаза Джулии"). У нее хороший опыт общения с потусторонними силами, поэтому весь набор даже самых расхожих штампов она отыгрывает весьма убедительно. Чего не скажешь о режиссере фильма Джейкобе Сантане, который честно признается, что никогда не был большим фанатом чистого хоррора. А создание фильма "Омен. Обличье зла" было для него глубоко личной историей, вдохновленной переживаниями за свою дочь. Какие связи соединяют мистику фильма с реальными проблемами дочери режиссера, останется еще одной загадкой.

Смотреть картину стоит тем, кто балдеет от типовых приемов жанра и с вожделением ждет повода к ним возвращаться снова и снова. Ищущим в кино новизны и сколько-нибудь внятного смысла не стоит терять время.

Топ-пятерка хорроров, заложивших основы жанра