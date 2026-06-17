«Нянька в погонах»: начались съемки комедийного сериала с Алексеем Маклаковым

«Киностудия Медведь» приступила к съёмкам комедийного сериала «Нянька в погонах» для телеканала СТС. Главные роли исполняют Алексей Маклаков, Ирина Низина и Александр Пашков.

Фото со съёмок

© «Киностудия Медведь»

© «Киностудия Медведь»

© «Киностудия Медведь»

По сюжету, бывший прапорщик по рекомендации знакомой Нины устраивается на работу в семью бизнесмена, который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей. Применяя строгие военные порядки, Василий Валерич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жёсткие уставы.

В актёрском составе также задействованы Марк Гордиенко, Анна Изотова, Севастьян Бугаев, Никита Буреев, Кристина Строителева и другие.