Раскрыта дата выхода триллера «Лес»

Кинокомпания Nemesis Films раскрыла дату выхода фильма «Лес». Премьера триллера состоится 12 ноября в кинотеатрах России, вместе с этим авторы представили первые кадры ленты.

По сюжету две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живёт по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем странная семья, жившая в лесу, поселяется в заброшенном деревенском доме.

© Nemesis Films

© Nemesis Films

Главные роли в фильме сыграли Карина Разумовская («К себе нежно»), Лянка Грыу («Ищу тебя»), Никита Родионов («Многодетство») и Никита Кологривый («Август»). Режиссёром выступил Гамлет Дульян («Последователи»).