Новая комедия с Еленой Валюшкиной: каким получился фильм «Из Кении с любовью»

На третьем международном фестивале «Евразия-Кинофест» при полном аншлаге прошла премьера внеконкурсного фильма «Из Кении с любовью». Эту приключенческую комедию поставил Антон Симухин по сценарию Виктора Пипы и при самом активном продюсерском участии худрука фестиваля продюсера Сергея Новожилова. Подробнее о том, какой получилась картина, — в материале «Вечерней Москвы».

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Сюжет весьма поучителен и знаком всем: властная мама и взрослый сын. Главный герой — инфантильный Аркадий, 45‑летний школьный учитель (Максим Колосов), который наконец решает съехать от надоедливой мамы (Елена Валюшкина). Чтобы раздобыть деньги на собственное жилье, он соглашается на авантюру: его дядя — директор турфирмы — хочет выиграть крупный тендер, «потопив» конкурентов. Для этого он поручает племяннику снять провокационный материал о Кении: показать страну в максимально невыгодном свете.

Наивный Аркадий почти ничего не знает об Африке: ни о сафари, ни о местных племенах, ни об обычаях. Тем не менее он отправляется в путешествие и попадает в череду смешных и опасных приключений. Экзотика Кении, встречи с местными жителями и неожиданные ситуации постепенно меняют его взгляды. Вместо того чтобы дискредитировать страну, герой проникается ее экзотичной атмосферой, сочетающей дикий мир саванны и небоскребы Найроби.

В фильме мы оказываемся и в экзотическом племени масаи, которые становятся триггерами сюжета. Причем авторам удается сохранить теплую интонацию и мягкий юмор в описании столкновений двух культур.

Герой Максима Колосова, инфантильный маменькин сынок, к финалу вырастает во взрослого самостоятельного мужчину, способного взять на себя ответственность за собственную семью. Его Аркадий постепенно открывает в себе новые качества — самодостаточность и смелость принимать решения.

Так что смыслы фильма вполне серьезные и поучительные: взросление и обретение независимости; столкновение с неизвестным как путь к самопознанию; ирония над стереотипами об экзотических странах; переоценка ценностей через приключения.

И во многом это заслуга артистов: Елена Валюшкина и Максим Колосов, играющие главных героев, сумели тонко передать противоречивые чувства близких людей, ценящих одновременно и семью, и свободу.