Что известно о новом фильме «Курьер»

Культовая история о поиске себя и вечном конфликте отцов и детей возвращается на экраны — анонсирована современная адаптация повести Карена Шахназарова «Курьер». Премьера картины запланирована на первый квартал 2027 года. Показ фильма хотят приурочить к 40-летию выхода оригинала. Действие перенесется из «перестроечных 80-х» в наши дни, а режиссерское кресло займет Илья Ермолов, известный по сериалам «Золотое дно» и «Хирург». Что еще известно о новом «Курьере» — в материале «Вечерней Москвы».

© Кадр из фильма

Сюжет

Создатели полностью осовременили завязку истории. В новой версии 17-летний Иван саботирует сдачу ЕГЭ и, не найдя взаимопонимания с разведенными родителями, уезжает покорять Москву. Чтобы выжить в мегаполисе, он устраивается курьером — профессия, которая за последние десятилетия превратилась из второстепенной в одну из самых массовых. Случайный заказ приводит парня в дом успешного предпринимателя, где он знакомится с его дочерью Катей. Ивану предстоит пройти тот же путь самоопределения и столкнуться с теми же экзистенциальными вопросами, что и его предшественнику из 80-х, но в условиях современных реалий.

Актерский состав

Кастинг проекта объединил как восходящих молодых звезд, так и признанных мастеров. Особую изюминку составу придает тот факт, что Анастасия Немоляева, которая в оригинальном фильме 1986 года исполнила роль Кати, в новой версии сыграла ее мать.

Иван: Денис Косиков («На автомате», «Радар»).

Денис Косиков («На автомате», «Радар»). Катя: Александра Тихонова («Дети перемен», «Трасса»).

Александра Тихонова («Дети перемен», «Трасса»). Отец Кати (предприниматель Кузнецов): Филипп Янковский.

Филипп Янковский. Мать Кати: Анастасия Немоляева.

Анастасия Немоляева. Мать Ивана: Анна Михалкова.

Анна Михалкова. Отец Ивана: Ростислав Бершауэр.

Съемочная группа

Режиссер-постановщик: Илья Ермолов;

Илья Ермолов; Сценарист: Михаил Зубко («Кентавр»);

Михаил Зубко («Кентавр»); Продюсер: Георгий Малков («На деревню дедушке», «Непослушник»).

Что говорят о фильме создатели

Несмотря на то что до завершения съемок еще далеко, режиссер и авторы уже поделились своим видением проекта, подчеркнув, что это не просто «калька с оригинала», а свежий взгляд на классическую повесть.

Режиссер-постановщик Илья Ермолов заявил, что не считает фильм ремейком в привычном понимании этого слова:

«Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Карена Георгиевича. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор... Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных. Молодые люди, с которыми я общаюсь, не всегда уверены, что им нужно поступать. И тут вопросы: а зачем мне поступать, зачем мне учиться пять лет, зачем тратить столько времени? Поэтому как бы декорации поменялись, а по сути мало что изменилось».

Он также признался, что не боится критики со стороны старшего поколения.

«Я не боюсь по одной простой причине: я всегда ищу вызов. Для меня любая работа — это вызов», — пояснил режиссер.

Он добавил, что молодым актерам, которые пробуются на роли, «нравится сценарий, он им близок»:

«Значит, мы чем-то попали в молодую аудиторию. Это самое главное».

Сам автор повести и режиссер оригинального фильма Карен Шахназаров считает, что сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, — это правильно:

«Когда молодой человек вступает в жизнь, он всегда хочет самоутвердиться. Этот процесс не зависит от эпохи: у каждого поколения семнадцатилетних, входящих в жизнь, возникают примерно одни и те же сложности — и в отношениях с родителями, и во взаимодействии с обществом».

Также в России решили сделать перезапуск знаменитого сериала «Каменская», выходившего в 2000-х годах и основанного на романах Александры Марининой. Новый проект так и назвали — «Каменская. Перезагрузка». Что известно о сериале — в материале «Вечерней Москвы».