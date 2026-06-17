Вышло промо «Одиссеи» Кристофера Нолана со съемочными локациями

Кинокомпания Universal Pictures представила промо фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. В видео показаны живописные локации, на которых проходила съёмка эпической картины.

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Предстоящая лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Премьера «Одиссеи» в мировом прокате состоится 17 июля. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.