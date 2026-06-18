«Мужчина и женщина»: культовый фильм Клода Лелуша выйдет в российский прокат

В России покажут самый известный фильм легенды независимого кино Клода Лелуша "Мужчина и женщина" (Un Homme et une Femme, 1966). Прокат приурочен к 60-летию картины, показы стартуют 16 июля.

© Российская Газета

Романтическая драма об автогонщике Жан-Луи (Жан-Луи Трентиньян) и помощнице режиссера Анне (Анук Эме), потерявших свои вторые половины и влюбившихся друг в друга после случайной встречи, является лауреатом 13 престижных премий, в том числе двух "Оскаров" (в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший оригинальный сценарий").

Также лента получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, Анук Эме была признана лучшей зарубежной актрисой на церемонии вручения премии BAFTA, кроме того, она была отмечена премией "Золотой глобус" как лучшая драматическая актриса.

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За время французского проката фильм посмотрели 4 300 000 зрителей. В 1968 году картина вышла в СССР, где только за первый год ее увидели почти 28 миллионов человек, повторный прокат состоялся в 1989 году.

Впоследствии Лелуш снял два продолжения: "Мужчина и женщина: 20 лет спустя" (Un Homme et une Femme: Vingt ans Deja, 1986) и "Лучшие годы жизни" (Les Plus Belles Annees d'une Vie, 2019), в главных ролях снова снялись Трентиньян и Эме.

Российская Газета

Несмотря на то что с годами мастерство постановщика только крепло, современные критики называют "Мужчину и женщину" лучшей лентой в его богатой фильмографии.

Неизменным спросом у слушателей пользуется музыка к фильму, написанная выдающимся французским композитором Франсисом Ле.

Кстати

В 1956 году Лелуш стал автором репортажа об СССР "Когда поднимается занавес". Снятая скрытой камерой, эта работа была куплена для показа по французскому телевидению.

Позже, приехав в Москву с туристической группой, режиссер случайно попал на киностудию "Мосфильм", где в течение двух дней работал в качестве ассистента оператора на съемках фильма Михаила Калатозова "Летят журавли" (1957).