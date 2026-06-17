«Жесткий и мрачный». Лукас Гейдж — о перезапуске сериала «Побег»

Издание Variety взяло интервью у актёра Лукаса Гейджа («Фарго»). Он рассказал о перезапуске знаменитого сериала «Побег», в котором он сыграет одну из главных ролей.

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По словам артиста, новая лента будет жестокой и мрачной. Авторы проекта отдадут дань уважения оригинальному сериалу, но представят совершенно новый взгляд на картину про тюрьму.

«Новый сериал будет жёстким, мрачным и страшным. Мы определённо отдаём дань уважения старому сериалу, но это совершенно новый взгляд на мир. Это правильный баланс между тем, чтобы не пытаться воссоздать магию оригинала, и тем, что новый проект выйдет на Hulu, а не на Fox, так что можем позволить себе быть по-настоящему жёсткими».

Перезапуск «Побега» расскажет абсолютно новую историю в той же вселенной. Главной героиней выступит бывший солдат, которая устраивается на работу в одну из самых опасных тюрем США. В проекте, помимо Гейджа, сыграют Эмили Браунинг («Американские боги»), Дрэйк Роджер («Лэндмен»), Клэйтон Карденас («Мэр Кингстауна») и другие актёры. Дата выхода пока неизвестна.