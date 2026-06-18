Вышел дебютный трейлер фантастического хоррора «Последний дом» с Гретой Ли

Netflix выпустил первый трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Последний дом" (The Last House) с Вагнером Моура ("Секретный агент", "Элитный отряд", "Падение империи") и Гретой Ли ("Прошлые жизни", "История игрушек 5") в главных ролях.

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Сюжет разворачивается вокруг семьи, которая неожиданно оказывается в ловушке в собственном доме. Любые попытки сбежать оборачиваются провалом, но кажется, что и бежать некуда - снаружи их поджидает таинственная угроза.

Спустя дни, недели и даже годы героям не удается выбраться, и все же они намерены не только выжить, но и выяснить, что удерживает их взаперти.

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Одним из главных художественных приемов фильма стало визуальное старение декораций. Художник-постановщик Кевин Дженкинс ("Звездные войны: Пробуждение силы", "Мир Юрского периода: Господство") создал пространство, которое изменяется вместе с героями. Это вызывает у зрителей тревогу и ощущение, что выхода действительно нет.

Режиссером выступил Луи Летерье ("Иллюзия обмана", "Форсаж навсегда"), сценаристом - Мэттью Робинсон ("Удачи, веселья, не сдохни").

Мировая премьера запланирована на 7 августа 2026 года.