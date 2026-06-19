В новом сериале сыщика Пуаро покажут молодым и стройным

В ближайшее время в Ливерпуле начнутся съемки нового сериала про Эркюля Пуаро. Знаменитый сыщик из произведений Агаты Кристи вернется на экраны в весьма непривычном облике. На Дэвида Суше, к которому привыкли поклонники знаменитого сериала «Пуаро», он совершенно не похож.

© Кадр из фильма «Убивая Еву»

Роль сыщика в проекте, получившим название «Эркюль» играет 33-летний британец Эдвард Блюмель известный по сериалам «Моя леди Джейн», «Тайна семи циферблатов» и др. Блюмель стал самым молодым актером, когда-либо игравшим Пуаро и подобный взгляд на классических персонажей становится чем-то вроде тенденции. Холмс в недавнем сериале Гая Ричи «Молодой Шерлок» тоже не очень напоминает привычного всем персонажа, и в этом многие увидели своего рода интригу.

Книги про Эркюля Пуаро довольно регулярно превращаются в сценарии и образ сыщика трактуется по-разному. Ассоциации с Дэвидом Суше можно объяснить прежде всего тем, что сериал с его участием выходил с 1989 по 2013 год и к такому Пуаро многие просто привыкли. Запомнили в роли Пуаро и Питера Устинова — в семидесятых и восьмидесятых актер снялся в шести фильмах («Смерть на Ниле», «Зло под солнцем», «Тринадцать за обедом», «Загадка мертвеца», «Убийство в трех актах» и «Свидание со смертью»). Устинов при росте в 182 сантиметра мало подходил под образ, придуманный Агатой Кристи, но фильмы, тем не менее, имели немалый успех. Пуаро играли Джон Малкович («Убийства по алфавиту»), Кеннет Брана (самые свежие кино-версии романов «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле») и даже Константин Райкин в мини-сериале «Неудача Пуаро» (2002) режиссера Сергея Урсуляка. Все эти экранные версии Пуаро получились очень разными, однако объединяло их то, что актеры, получившие роль сыщика, были явно старше тридцати.

Судя по сведениям, которые поступают о сериале «Эркюль», Эдвард Блюмель перевоплотится в Пуаро лишь начинающего свою карьеру следователя. Сценарий предполагает довольно глубокое исследование Пуаро как человека, а еще будет рассказано о начале дружбы Эркюля и капитана Артура Гастингса. Примечательно, что Дэмиен Тиммер, основатель компании, которая занимается производством этого сериала, в свое время был исполнительным продюсером нескольких эпизодов «Пуаро» с Дэвидом Суше. Видимо, проект попал в правильные руки.