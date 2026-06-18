Когда в российский прокат выйдет фильм «Лето будет общим»

Драма "Лето будет общим", которая дебютировала на Шанхайском кинофестивале, выйдет в российский прокат летом - осенью 2026 года. Об этом ТАСС рассказал продюсер ленты Мика Липман.

"В июле состоится российская премьера фильма, тоже на крупном кинофестивале. После шанхайской премьеры китайские зрители подходили и говорили, что кино их тронуло, и мы очень им благодарны, но все-таки наше кино, очень диалоговое, мы снимали для российского зрителя на русском языке, - сказал Липман. - Поэтому у нас будет премьера в России в июле, и потом планируется выход в прокат, ориентировочно - лето - осень".

Он отметил огромный интерес к фильму в Шанхае. По словам продюсера, публика раскупила билеты на премьерный показ в зале на 1 000 зрителей в Шанхайском центре киноискусства за 2 минуты.

К созданию фильма молодая команда авторов приступила летом 2024 года. На тот момент 22-летний Даниил Меркулов выступил сценаристом и режиссером картины. Сценарий был написан примерно за месяц. Съемки заняли 14 дней, при этом большую часть ленты сняли за 4 дня в Анапе. Как отметил Липман, авторы "не были обременены огромным бюджетом", поэтому режиссер и продюсер, имевшие ранее актерский опыт, также выступили в роли главных героев фильма. Фильм создан за 1,5 млн рублей.

В беседе с корреспондентом ТАСС Меркулов рассказал, что кино родилось из желания попрощаться с детством. "Я вряд ли имел бы возможность когда-либо еще снять такое наивное, открытое кино в дальнейшем", - сказал он. "Геройская линия в фильме является внешне и вербально доминирующей, это двигатель главных героев, но я не уверен, что для каждого она будет ключевой, - рассказал режиссер. - Первым желанием было отразить в названии фильма именно геройскую суть этого фильма, но потом я пришел к ощущению, что не стоит сильно фокусировать внимание зрителя именно на этой теме".

"Я живу с этим фильмом два года, и тяжело, наверное, в кино остаться в одной точке с каким-либо мнением или ощущением. Сейчас для меня самая важная тема в этом фильме - это исследование природы бездействия, для меня это фильм про бездействие, иногда это называют инфантильностью, - поделился своим взглядом Меркулов. - Как режиссер и просто человек, я, конечно, далеко не во всем согласен ни с главными героями, ни с персонажами, которые встречаются им на пути. Главные герои живут своей красивой, но очень ограниченной жизнью, которая не так сильно связана с реальным окружающим их миром", - отметил он. Режиссер подчеркнул, что бездействие неразрывно связано с темой героизма и подвига.

По словам Липмана, это кино о взрослении, прощании с детством, дружбе и приключениях.

"Главные герои гонятся за геройским поступком весь фильм, а приходят к чему-то очень простому и человеческому", - добавил он.

"Лето будет общим" в Шанхае

Фильм 24-летнего Даниила Меркулова "Лето будет общим" отобран в основную конкурсную программу 28-го Шанхайского международного кинофестиваля. По сюжету три молодых человека отправляются на море под предлогом вернуть обоняние одному из них. В пути они задаются вопросом, как стать героем, и обращаются к мифическим и историческим персонажам - предводителю аргонавтов Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк. Но ответы героев былых времен не соотносятся с реальностью беззаботных юношей. Неожиданная встреча с девушкой на инвалидной коляске дает им возможность совершить небольшой геройский поступок.

28-й Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 12 по 21 июня. За это время в кинотеатрах Шанхая и других городов дельты реки Янцзы покажут порядка 420 фильмов со всего мира. В этом году на участие в фестивале подали около 4 100 заявок из 125 стран и регионов мира. Это рекордный показатель за всю историю фестиваля. В состав жюри вошел 21 представитель киноиндустрии из 16 стран, включая Великобританию, Германию, Казахстан, Китай, Мексику, Португалию, Сингапур, США и Тунис.

Шанхайский международный кинофестиваль является крупнейшим в Китае и проводится с 1993 года. Он входит в список 17 международных фестивалей класса А Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Российские работы традиционно включаются в его конкурсную программу.