Кто сыграет в новом фильме режиссера «Иуды и черной мессии»

По данным Deadline, Дэниэл Калуя и Тияна Тейлор, звезды «Прочь» и «Битвы за битвой», сыграют в новом фильме Шаки Кинга The Parlay. Ранее постановщик снял «Иуду и чёрную мессию».

The Parlay будет основан на оригинальной идее Зака Эйкерса и Скипа Бронки. Эйкерс, Бронки и Кинг работают над сценарием. Сюжет пока держится в секрете, но известно, что проект позиционируется как криминальный боевик.

Эйкерс и Бронки известны своим вымышленным подкастом «Лаймтаун», который впоследствии был адаптирован в одноименный телесериал с Джессикой Бил и Стэнли Туччи в главных ролях. Они также написали сценарий к фильму «Он»