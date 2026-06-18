Хоррор «Колония» от автора «Поезда в Пусан» официально вышел в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня хоррор «Колония» от автора «Поезда в Пусан» начали официально показывать в кинотеатрах России. Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Картина рассказывает о лаборатории, в которой происходит утечка смертельно опасного вируса — он вызывает жуткие мутации и превращает людей в кровожадных зомби. Группа выживших оказывается заблокирована в торговом центре, где начинается настоящий кошмар.

Мировая премьера ленты состоялась на 79-м Каннском кинофестивале. Главные роли в картине сыграли Чон Джи-хён («Ромашка»), Ку Гё-хван («Побег из Могадишо») и Чи Чхан-ук («Императрица Ки»). Режиссёром выступил Ён Сан-хо — автор популярного зомби-хоррора «Поезд в Пусан».