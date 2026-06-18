«Гнев зловещих мертвецов» будет приквелом фильма Сэма Рэйми 1981 года

«Гнев зловещих мертвецов» будет приквелом оригинального фильма Сэма Рэйми
Роберт Таперт, продюсер франшизы «Зловещие мертвецы», рассказал, что «Гнев зловещих мертвецов» будет приквелом оригинального фильма Сэма Рэйми 1981 года.
После оригинальной трилогии Рэйми, в которую вошли «Зловещие мертвецы» (1981), «Зловещие мертвецы 2» (1987) и «Армия тьмы» (1993), франшиза была перезапущена с выходом фильма «Зловещие мертвецы» Феде Альвареса в 2013 году.
Режиссёром картины «Гнев зловещих мертвецов» выступит Фрэнсис Галлуппи («Ограбление по-аризонски»). Зарубежный прокат назначен на 7 апреля 2028 года. А «Зловещие мертвецы: Пекло», следующая часть картины, выйдет в российский прокат 16 июля.