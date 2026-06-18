Завершились съемки финального сезона «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В Deadline сообщили об окончании съёмок последнего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Производство проходило в том числе в Монголии.

Наконец-то просматриваю эти фотографии, сделанные во время съёмок последнего эпизода. Теперь, когда я вернулся из Монголии, мне было очень тяжело с ними расставаться.

Пятый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы», «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», рассказывает о Дэриле и Кэрол, которые возвращаются домой к своим близким после того, как их занесло во Францию, где появился зомби-вирус.

Когда выйдет пятый сезон, пока не раскрыли. Вероятно, ждать его стоит не раньше 2027 года.