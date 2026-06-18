Александр Овечкин вышел в финал... сериала «Беспринципные»

Вышла финальная серия пятого сезона сериала "Беспринципные". И в ней снялся знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Он играет сам себя, на киноязыке это называется появился в камео.

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По сюжету он стал собеседником Славика, героя Павла Деревянко, который постоянно рассказывает свои истории знаменитостям. В предыдущих сезонах как камео появлялись в сериале Сергей Минаев, Андрей Малахов, Тимати и даже сам писатель Александр Цыпкин.

Трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), чемпион России 2005 года в составе столичного "Динамо", обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтон Кэпиталз" и восьмикратный обладатель "Морис Ришар Трофи" (награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ) - появление такого человека привлечет внимание к любому фильму или сериалу. Авторы делают интригу из того - какова будет реакция Овечкина на рассказы Славика (Павла Деревянко). Но тут и интриги создавать не надо - только ради своего кумира большая аудитория способна включить финал сериала.

Напомним, что в сериале снимаются любимцы зрителей Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Игорь Верник, Александра Ребенок, Павел Ворожцов и Марина Доможирова. Среди новых участников "Беспринципных" в пятом сезоне можно увидеть Ольгу Дибцеву, Алену Хмельницкую, Лео Канделаки, Александра Мизёва, Зою Фуць, Екатерину Кабак и Михаила Гребенщикова.