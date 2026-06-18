Фильм «Очень страшное кино 6» вышел в кинотеатрах России

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6». Продолжение культовой серии хоррор-комедий уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, а спустя шесть дней после запуска в СНГ лента также появилась в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции хоррор добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей фильм доберётся в субботу, 20 июня.

Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Комедия получила низкие оценки от критиков и смешанные отзывы от зрителей.