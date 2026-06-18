Стивен Кинг оценил хоррор «Бухта вдов» и триллер «Максимальное удовольствие»

17 июня завершился первый сезон «Бухты вдов» — нового фантастического сериала от Apple. Все 10 эпизодов уже доступны, и своими впечатлениями от шоу поделился знаменитый писатель Стивен Кинг.

Автор «Сияния», «Тёмной башни» и многих других мистических романов остался в восторге от увиденного. Но больше всего похвалы досталось другому проекту Apple TV — триллеру «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани.

«Бухта вдов» хороша. Но «Максимальное удовольствие гарантировано» ещё лучше. Как будто Хичкок вернулся, чтобы сделать ещё один проект. А Татьяна Маслани просто потрясающая. Игра эмоций на её лице просто невероятна. Она мгновенно переходит от комического образа в ужасный и наоборот. Сколько бы ей ни платили, она заслуживает большего.

«Бухта вдов» — хоррор-сериал с Мэттью Ризом («Американцы») в главной роли. Проект рассказывает о мэре захолустного острова, который хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами. «Максимальное удовольствие гарантировано» же рассказывает об одинокой матери, которая попадает в паутину из шантажа, убийств и юношеского футбола. Шоу также выходит в онлайн-кинотеатре Apple TV.