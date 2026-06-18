Появился русский трейлер «Живой ярости», боевика в духе «Рейда»

Компании «Кино.Арт.Про» и Arna Media представили дублированный трейлер фильма «Живая ярость». Гонконгский боевик выйдет в кинотеатрах России уже 9 июля.

Будущая лента расскажет историю мастера Ван Вэя, который отправляется на поиски своей дочери после того, как её похитила преступная группировка. Его единственным союзником становится Навин — неутомимый журналист, чья жена тоже таинственно исчезла. Мужчинам из разных слоёв общества предстоит научиться доверять друг другу и сотрудничать, используя навыки рукопашного боя, полученные благодаря их тайному прошлому.

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Видео доступно на YouTube-канале Кино.Арт.Про. Права на видео принадлежат Кино.Арт.Про.

«Живая ярость» — один из самых высокооценённых фильмов 2026 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 97% критиков и 95% зрителей. Аудитория хвалит новинку за безумные драки, снятые в духе «Рейда» и «Джона Уика», увлекательный сюжет и актёрскую игру.