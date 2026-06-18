Как будут выходить эпизоды третьего сезона сериала «Укрытие» от Apple

Уже 3 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Укрытие». В продолжении фантастического шоу авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

В третий сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 4 сентября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие»

Эпизод Дата выхода