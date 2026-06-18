$72.7584.34

Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие» от Apple

Чемпионат.com

Уже 3 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Укрытие». В продолжении фантастического шоу авторы сфокусируются на предыстории страшной глобальной катастрофы, которая привела к созданию огромных бункеров.

Как будут выходить эпизоды третьего сезона сериала «Укрытие» от Apple
© Чемпионат

В третий сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Финал состоится 4 сентября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 3 июля
  • 2-я серия 10 июля
  • 3-я серия 17 июля
  • 4-я серия 24 июля
  • 5-я серия 31 июля
  • 6-я серия 7 августа
  • 7-я серия 14 августа
  • 8-я серия 21 августа
  • 9-я серия 28 августа
  • 10-я серия 4 сентября