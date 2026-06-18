18 июня состоялась мировая премьера мультфильма «История игрушек 5». Продолжение одной из самых успешных анимационных франшиз уже вышло в Европе и странах СНГ, а неофициальный релиз ленты в России состоится 25-го числа.

Лента расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

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Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видел принадлежат Pixar.

Режиссёром и сценаристом «Истории игрушек 5» выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон. К своим ролям вернулись Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Джоан Кьюсак («Моральные ценности семейки Аддамс») и Тим Аллен («В поисках галактики»). Лента получила высокие, но при этом самые низкие оценки во всей серии.