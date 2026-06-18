Какой получилась самая дотошная и самая неровная экранизация Mortal Kombat

У новой киноверсии Mortal Kombat изначально была странная судьба. Первой части пришлось стать одним из тех локомотивов, которые в пандемию пытались на себе затащить зрителей обратно в кинозалы.

© Кадр из фильма "Мортал Комбат 2"

Больших денег предприятие не принесло, зато одновременный релиз на HBO Max позволил фильму называться ковидным хитом и получить зеленый свет на продолжение.

Сиквел вышел в мае, собрал в прокате меньше, чем, вероятно, хотелось бы студии с учетом бюджета и маркетинга, а уже в июне добрался до цифровых площадок.

Мы посмотрели ленту и, если коротко, это самая дотошная и одновременно самая неровная экранизация Mortal Kombat.

Танос, Гамора и VHS-Ван Дамм

Открывающая сцена сразу обозначает масштаб. Нам показывают расширенный флэшбек, в котором Шао Кан, аки марвеловский Танос, захватывает один из внешних миров, проводит его правителю фаталити и для еще большего сходства с фиолетовым титаном удочеряет Китану, словно какую-нибудь Гамору.

После этого действие переносится в настоящее, где на условном "комиконе" аудитории представляют Джонни Кейджа. Это вышедшая в тираж звезда VHS-эпохи, которая под бодрый саундтрек Scorpions по большому счету косплеит Жан-Клода Ван Дамма. Круг замыкается особенно красиво: история Mortal Kombat как серии кровавых файтингов во многом началась именно с идеи игры про Ван Дамма. А напутствует непутевую голливудскую знаменитость отец франшизы Эд Бун. Сами посчитайте, сколько тут зарыто слоев пост-мета-иронии.

Так фильм быстро расставляет базовые правила. Есть турнир "Смертельная битва", есть несколько чемпионов от каждого царства, есть поединки, а победа дает право вторгнуться в мир проигравших и поработить его. В общем, вселенские вопросы бытия здесь решаются битьем лиц кулаками под присмотром Старших богов.

И дальше давайте не будем подробно пересказывать сценарий. Во-первых, чтобы избежать каких-никаких спойлеров. Во-вторых, потому что по сети уже гуляет достаточно отзывов от профильной прессы и обычных зрителей о том, что повествование воспринимается как набор катсцен.

Наблюдать за такими претензиями немного странно. Невольно возникает вопрос: неужели кто-то всерьез ждет от фильма по Mortal Kombat серьезной драматургии с "вотэтоповоротами"? Это точно не тот случай, когда стоит ждать тонкой режиссерской работы с подтекстом и моральными полутонами.

Сюда идут за зрелищными поединками. Другое дело, что именно к ним тоже есть серьезные вопросы.

Драки есть, скорости нет

Сами драки поставлены изобретательно. Авторы явно стараются использовать способности ростера, а не просто гонять актеров по площадке со стандартными ударами руками и ногами. У каждого бойца есть свой визуальный почерк, свои приемы и свой момент, ради которого его, собственно, и вписали в фильм.

Но при этом экшену заметно не хватает динамики. В какой-то момент возникает ощущение кисельности происходящего на экране. После адреналиновых "Джонов Уиков" местные схватки воспроизводятся как будто на скорости 0,5x.

Видимо, авторы и сами это понимают, поэтому прямо упоминают Киану Ривза, вкладывая слова о нем в уста героя Карла Урбана. Джонни Кейдж поначалу позиционируется как главный комик-релиф фильма и сыплет отсылками чуть ли не ко всей интеллектуальной собственности Warner Bros. Тут достается и "Гарри Поттеру", и "Властелину колец", и массовой культуре пошире - от "Игры в кальмара" до "Трансформеров" и Пеннивайза.

При этом фильм почему-то аккуратно обходит бесконечный потенциал шуток про Бутчера из "Пацанов". К тому же ближе к финалу в сюжет снова полноценно возвращается Кано.

И он крадет буквально каждую сцену, в которой появляется. На его фоне Кейдж постепенно отъезжает на второй план, и все труднее понять, кого именно фильм считает главным героем.

Так раскрывается еще одна проблема ленты: не очень ясно, чья это история. Ростер собрали слишком большой. Экранное время нужно уделить всем, но по-настоящему толково раскрыть не получается никого.

Никто не играет, потому что играть нечего

В плане актерских работ придраться особенно не к кому. Не потому что здесь все демонстрируют высший класс, а потому что играть касту особо нечего.

Местные диалоги написаны плохо даже по меркам столь нишевого жанра, как экранизации файтингов. Персонажи то объясняют устройство мира, то бросают друг в друга невзрачные ванлайнеры, то проговаривают очевидное, чтобы зритель, даже оторвавшись от экрана смартфона, точно не потерялся между царствами, порталами и очередной подготовкой к следующей драке.

РГ

Это не смертельно для Mortal Kombat, уж простите за каламбур, но заметно. Особенно когда фильм пытается на несколько минут сделать вид, что его интересуют отношения персонажей, семейные травмы, долг, наследие и прочие серьезные вещи. В такие моменты лента начинает проигрывать самой себе: чем больше она говорит, тем сильнее хочется, чтобы кто-нибудь уже снова кого-нибудь ударил.

Канон, кровь и таркатаны

Зато над визуально-звуковым оформлением действительно постарались. Здесь есть целый ряд каноничных локаций, включая яму и портал, хорошая работа с костюмами и гримом, а также заметное желание сделать фанатам красиво не только за счет громких имен знаковых персонажей в титрах.

РГ

Эдения, азиатские воины которой носят средневековые рыцарские доспехи, выглядит неожиданно стильно. Таркатаны во главе с Баракой вообще могли бы стать основой для отдельного боди-хоррора. В таких деталях фильм временами работает лучше, чем в сценах, где пытается двигать сюжет.

Отдельно стоит отметить и градус контента, оправдывающего рейтинг R. Фаталити стали действительно кровавыми и жестокими. Не просто формальной галочкой для фанатов, а одним из немногих элементов, где фильм понимает, чего от него ждут.

Именно поэтому итоговое впечатление такое неоднозначное. На одну хорошую идею или точную находку здесь приходится одна сомнительная или спорная. Вроде бы видно, сколько внимания к деталям уделили создатели. Видно, как глубоко они копали лор Mortal Kombat, накопившийся больше чем за 30 лет. Но также видно, насколько многие позитивные решения перестают работать, когда их собирают вместе.

В результате фильм местами начинает восприниматься не как полноценное художественное произведение, а как нарезка из тиктоков: вот узнаваемый персонаж, вот отсылка, вот фаталити, вот шутка, вот еще один боец, которого срочно надо показать хотя бы на пару минут.

Вердикт

"Мортал Комбат 2" - странная экранизация. С одной стороны, она действительно уважает первоисточник, помнит старые игры, старается вытащить на экран знакомые арены, приемы, имена и кровавые ритуалы серии. С другой - так увлекается инвентаризацией наследия, что забывает собрать из всего этого нормальный фильм.

Для "трушных" олдовых фанатов, которые 30 лет назад перед тем, как поучаствовать в интерактивной схватке, должны были еще одержать верх в потасовке за "джойстик" перед телевизором, это может сработать. Они почти наверняка получат заряд теплой согревающей ностальгии и, возможно, даже отведут в своих сердечках место с метафорической вывеской "самая дотошная экранизация видеоигры".

Для той части аудитории, у которой Лю Кан, Шан Цунг, Китана и прочие замысловатые имена не вызывают в душе никакого отклика, лучше всего подойдет немного перефразированная рекомендация известного синефила-современника:

"Не нравится? Не надо сюда ходить! Это не для вас сделано и не для таких, как вы".

В данном случае это не издевка, а почти честная потребительская инструкция.

Оценка: 2,5 из 5.